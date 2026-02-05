Architect van succes bij Union SG duikt plots op bij andere Belgische club

De RAEC Mons heeft de komst aangekondigd van een bekende naam binnen het Belgische voetbal. Alex Hayes, voormalig sportief directeur van Union en ex-CEO van Virton, maakt de overstap naar het Tondreau.

Alex Hayes is de nieuwe CEO van RAEC Mons. Dat maakte de Henegouwse club bekend via een communiqué op haar officiële kanalen. De voormalige sportief directeur van Union Saint-Gilloise, die onder meer meewerkte aan de herstructurering van de Brusselse club tijdens haar opmars naar 1A, was sinds 2019 uitvoerend directeur bij Excelsior Virton.

Het communiqué van RAEC Mons

"RAEC Mons is verheugd de komst van Alex Hayes als CEO aan te kondigen. Alex Hayes is al vele jaren actief in het Europese voetbal en bekleedde leidinggevende functies bij Lorient, Union Saint-Gilloise en Virton", klinkt het bij de club.

In Brussel viel hij al op door zijn werk bij de huidige landskampioen. "In België werd zijn passage bij Union gekenmerkt door een belangrijk structureringswerk, zowel op sportief als operationeel vlak, waarmee de basis werd gelegd voor de opmars die de club vandaag kent."

"Alex Hayes zal instaan voor de algemene leiding van de club en neemt de uitvoerende rol over van Charlie Methven (ex-CEO) en Simon Van Kerckhoven (ex-algemeen directeur)", aldus Mons.



"Met Peter Gould, de hoofdaandeelhouder die zich nog meer wil engageren, mijn voortdurende betrokkenheid bij het project en de komst van Alex Hayes om zijn ervaring in te brengen, is de raket gelanceerd. En Alex is daarin de laatste essentiële schakel", besluit Bernard Courcelles, voorzitter van RAEC Mons.