Opvallendste dossier in Belgisch voetbal? Achtste uitleenbeurt voor international

Filip Krastev blijft een van de opvallendste dossiers in het Belgische voetbal. De middenvelder ligt al jaren onder contract bij Lommel, maar speelde er nog nooit en wordt opnieuw uitgeleend.

De carrière van Filip Krastev blijft opmerkelijker worden. De aanvallende middenvelder ligt al jaren onder contract bij Lommel SK maar speelde er nog geen minuut. Hij wordt nagenoeg ieder halfjaar aan een andere club uitgeleend.

Krastev is een 24-jarige Bulgaar die Lommel in 2020 voor 2,3 miljoen euro wegkaapte bij Slava Sofia. Hij werd meteen aan diezelfde cub uitgeleend. Nadien keerde hij terug naar Lommel, maar moest hij meteen weer rijpen bij een andere ploeg.

Ondertussen werd hij ook nog uitgeleend aan Troyes, SC Cambuur, Levski Sofia, LAFC, PEC Zwolle en Oxford United. Met Slava Sofia erbij zijn dat zeven ploegen. Nu wordt ook nummer acht toegevoegd aan dat lijstje.

Uitleenbeurt nummer 8(!) voor Krastev

"Lommel SK en Oxford United hebben na overleg de huurovereenkomst van Filip Krastev vroegtijdig beëindigd. De Bulgaar maakt het seizoen af in de Turkse eerste klasse bij Göztepe", klinkt het bij de Limburgers.

Sportief directeur Jeffrey van As gaf meer uitleg bij de beslissing. "Filip heeft de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling laten zien, waardoor wij het Championship als een goede vervolgstap zagen."





"Na een grondige evaluatie zijn we echter tot de conclusie gekomen dat het voor alle partijen beter is als Filip naar een andere club vertrekt. Göztepe staat momenteel op de vierde plek en doet nog vol mee om Europees voetbal. We zijn benieuwd hoe Filip in deze omgeving tot zijn recht gaat komen", besluit hij. Intussen verzamelde Krastev ook al 28 caps bij Bulgarije.