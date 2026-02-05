Olivier Renard erfde een boeltje, maar... 12,2 miljoen voor aanvallers die amper renderen?

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit ; clubwatcher Anderlecht

Wie straks ook in vraag gesteld gaat worden bij Anderlecht: Olivier Renard. De sportief directeur van Anderlecht heeft nu al drie mercato's de tijd gehad om een beter Anderlecht te bouwen, maar... dat is verre van gebeurd.

Laten we even terugkeren naar de zomermercato. Ineens had Anderlecht geld nodig omdat het nog niets verkocht had. De oplossing die Olivier Renard vond: Kasper Dolberg aan Ajax verkopen voor 10 miljoen euro. 

Het vertrek van Dolberg was pijnlijk, de vervangers geven niet thuis

De beste spits die Anderlecht had, intrinsiek een man die op zijn eentje het verschil kon maken. Even overlopen wat er met dat geld - en dat van Simic (6 miljoen) - gedaan werd. Adriano Bertaccini werd gehaald voor 5 miljoen, Ilay Camara voor 4,5 miljoen, Mihajlo Cvetkovic voor 3,2 miljoen, Nathan Saliba 2 miljoen en Enrick Llansana voor 1 miljoen. Deze winter werd er dan ook nog eens 4 miljoen geïnvesteerd in Danylo Sikan. 

Dat is 12,2 miljoen voor aanvallers. Bon, dan had je beter Dolberg gehouden, denken wij dan. Want de meerwaarde van die drie is niet echt te vergelijken met dat van de Deen. Al wou hij zelf ook wel naar Ajax en voelde hij zich minder gelukkig in het systeem van Hasi. Misschien nog pijnlijker: de uitgeleende Keisuke Goto speelt de pannen van het dak bij STVV.

En wat met de rest? Cvetkovic en Llansana zijn bankzitters, Camara is al meer geblesseerd geweest dan hij speelde en Saliba kon nog niet al te veel overtuigen. Dan zwijgen we nog over de dure huurdeals van Ilic en Özcan, die amper in het stuk voorgekomen zijn. 

Jesper Fredberg liet Renard ook chaotische kern als erfenis na

Het rapport van Olivier Renard oogt daarmee ook niet al te rooskleurig. En ja, hij is nog de keuze van ex-voorzitter Wouter Vandenhaute geweest. Zo stevig zal hij bij het nieuwe bestuur dus ook niet in het zadel zitten. Als we het objectief bekijken is de ploeg ten opzichte van vorig seizoen technisch en tactisch verzwakt. 

Ter zijner verdediging: hij heeft ook weer een boeltje geërfd van zijn voorganger, Jesper Fredberg. Die deelde nog een paar dure contracten uit aan spelers die niet meer of amper in het stuk voorkomen. De fans mogen hem dan wel verwijten dat hij Verschaeren, Rits, Foket en Flips niet kwijtgeraakt, maar u mag vragen aan eender welke sportief directeur: dat is door die hoge lonen geen evidentie. En dat weegt ook op het budget dat hij ter beschikking heeft.

Besnik Hasi kreeg de rekening gepresenteerd, maar we horen nu toch ook dat Renard in vraag gesteld wordt. Als dat zich doorzet, is het nog maar eens herbeginnen bij Anderlecht. De sportief directeurs blijven immers de chaos van hun voorgangers erven. Stabiliteit is wat ze bij Anderlecht zoeken, maar niet vinden.

4 reacties
