Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard'

Marc Coucke droomt van de terugkeer van Jean Kindermans. Al wordt het een héél lastige klus om hem terug naar Brussel te halen. Paul Gheysens is van plan om het spel keihard te spelen.

Wouter Vandenhaute besliste in 2023 om het contract van Jean Kindermans als eindverantwoordelijke van de jeugdwerking bij RSC Anderlecht niet te verlengen. Het clubicoon werd ingelijfd door Antwerp FC.

Het is ondertussen geen geheim dat Anderlecht - Vandenhaute is ondertussen op straat gezet - spijt heeft van die beslissing. Het voltallige bestuur wil hem terughalen, terwijl ook Romelu Lukaku geen geheim maakt van zijn uitgesproken mening.

Hoe lastig wordt het om Jean Kindermans terug naar Neerpede te halen?

Enig probleem: zo'n terugkeer van Kindermans wordt allesbehalve een gemakkelijke opdracht. Het paars-witte icoon heeft een contract op De Bosuil tot medio 2029.

Gheysens heeft geen zin om toegevingen te doen. De voorzitter van Antwerp FC wil volgens Het Laatste Nieuws wel nadenken over een vertrek van Kindermans… als er (veel) geld op tafel komt.

Gaat Jean Kindermans zijn toekomst zelf bepalen?

Een gratis vertrek of een verhuis voor een symbolisch bedrag is voor Gheysens onbespreekbaar. Het is eveneens geen geheim dat Anderlecht de financiële teugels in bedwang moet houden.



Gaat Kindermans zelf het heft in handen moeten nemen? Hij is er alvast de man niet naar. Enerzijds heeft Kindermans een héél mooi contract bij Antwerp dat hem zekerheid kan bieden tot aan zijn pensioen. Anderzijds is hij Antwerp dankbaar voor de kans. Maar wat als Lukaku nog harder begint te roepen?

