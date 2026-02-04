Edward Still komt meteen met goed nieuws voor match tegen Antwerp

RSC Anderlecht neemt het donderdagavond op tegen Royal Antwerp FC in een toch wel belangrijk duel in de strijd om de Beker van België. En dus is de vraag met welk plan nieuwe coach Edward Still naar buiten gaat komen.

Besnik Hasi werd deze week ontslagen en dus neemt Edward Still de honneurs waar tegen Royal Antwerp FC. Hij had het op zijn persconferentie onder meer over het ontslag van Besnik Hasi en over de gevolgen daarvan.

Edward Still wil met RSC Anderlecht naar de finale van de Beker van België

Still liet ook in zijn kaarten kijken over hoe hij zijn eigen toekomst in het Lotto Park ziet en wie eventueel zou kunnen overnemen bij Anderlecht. Wie weet komt de broer van Still wel? Hij heeft in ieder geval meer ervaring.

Maar eerst de match tegen Antwerp. Daar zal veel druk op staan, want paars-wit snakt naar een trofee en de kortste weg naar Europa zou wel eens de Beker van België kunnen worden. De finale halen is dan het eerste doel.

Kiest Edward Still meteen voor nieuwkomer Coba da Costa tegen Antwerp?

"Nilson Angulo ging er morgen sowieso niet bij zijn door zijn schorsing en Kana is geblesseerd. Er zullen veranderingen zijn, het zou stom zijn om gewoon hetzelfde te blijven doen. We hebben met de staf gediscussieerd wat het beste zou zijn om de wedstrijd tactisch aan te pakken, zowel verdedigend als offensief."

En krijgen we ook meteen Coba da Costa te zien? "Hij zal in de selectie zitten. Als basisspeler? Dat zal je morgen wel zien. Hij heeft een heel goed profiel: snel met een actie. Hij zal natuurlijk wel een aanpassingsperiode nodig hebben."