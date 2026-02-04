Boeckx ziet dat Anderlecht nog tijd heeft na ontslag Hasi: "Volgens mij gaan ze nu inzetten op hem"

Anderlecht blijft zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van Besnik Hasi. Intussen neemt Edward Still voorlopig over, maar duidelijkheid over een definitieve opvolger is er nog niet. Ook bij analisten heerst vooral twijfel over de richting van paars-wit.

Anderlecht is nog steeds op zoek naar een nieuwe trainer. De club besloot om afscheid te nemen van Besnik Hasi na tegenvallende resultaten en slecht voetbal. De nederlaag op Standard was de druppel.

Voorlopig neemt Edward Still zijn rol over als T1. Er worden al enkele namen genoemd, maar paars-wit lijkt weinig haast te hebben. "Ik denk niet dat er een profiel klaarzit", merkte Frank Boeckx maandag op bij de HLN Voetbalpodcast.

Boeckx ziet geen duidelijke oplossing klaarstaan

"Volgens mij gaan ze nu inzetten op Edward Still. Dan kunnen ze het intern oplossen tot ze een geschikt profiel gevonden hebben", gaat hij verder. De Brusselaars zijn niet van plan om een trainer weg te plukken bij een andere ploeg.

"Iemand als pakweg Wouter Vrancken losweken bij STVV, zie ik niet gebeuren. Hein Vanhaezebrouck is iemand waar je aan denkt. Stef Wils is ook vrij", noemt de voormalige keeper van Anderlecht al namen.

"Het zal een vrije trainer moeten zijn. Maar niet veel trainers staan op dit moment te springen om bij Anderlecht aan de slag te gaan. Daarom: ik weet het echt niet", besluit Boeckx.