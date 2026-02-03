Durft (of moet) Edward Still volledig breken met Hasi? Dit kan hij veranderen

Anderlecht gaat zijn meest cruciale week van het seizoen in met Edward Still aan het roer. De kans dat er deze week al een nieuwe coach komt, is bijzonder klein. De 35-jarige Still moet paars-wit dus naar de bekerfinale leiden. Maar hoe gaat hij dat doen?

Still krijgt waarschijnlijk een week waarin hij de sportieve touwtjes in handen heeft. Kan hij - zoals David Hubert voor hem - een ad interim omzetten in een meer permanente aanstelling als hoofdcoach? Hij heeft al ervaring als hoofdcoach van KV Kortrijk en Eupen, maar dat zijn natuurlijk andere omstandigheden.

Ambitieuze Edward Still wil T1 van Anderlecht blijven

De bekerfinale bereiken is het grootste doel van Anderlecht nu de sportieve prestaties van de laatste twee maanden duidelijk hebben gemaakt dat ze in de Champions' Play-offs - als ze die al halen - weinig kunnen gaan betekenen. De beker is het hoofddoel.

De twee wedstrijden tegen Antwerp worden mogelijk door hem geleid. Maar wat kan hij met het aanwezige spelerspotentieel veranderen? Zeker nu hij met Nilson Angulo de meest productieve aanvaller verloren heeft? Hij heeft alvast de opdracht gekregen het offensieve compartiment beter te laten renderen.

Net als zijn broer Will is Edward een driemansverdediging genegen met een beter gestoffeerd middenveld. Maar heeft hij daar de manschappen voor? Sardella kan centraal spelen, Hey en Diarra, Mihajlo Ilic is er nog, maar zolang Augustinsson en Kana nog out zijn, wordt het moeilijk.

Durft Still een heel ander systeem te spelen dan Hasi?

Nochtans zou Anderlecht in bijvoorbeeld een 3-5-2 beter voor de dag kunnen komen. Sikan en Cvetkovic/Bertaccini aan elkaar koppelen. Camara en voorlopig Kanaté op de flanken en Hazard achter de spitsen. De Cat en Llansana kunnen dan voor evenwicht zorgen en De Cat zou ook meer vrijheid krijgen.





Maar durft Still straks zo'n volledige breuk met wat zijn vriend Hasi opstelde aan? Hij moet wel iets veranderen, want ambitieus als hij is, ziet hij dit als een kans. Maar dan moet hij wel de sportieve bazen overtuigen. En als assistent was hij mee verantwoordelijk voor het uittekenen van de tactiek van Hasi.

De bekermatchen tegen Antwerp - en tussendoor ook Genk - worden er om naar uit te kijken. Durft Still het roer helemaal om te werpen? Bij succes stijgen zijn kansen om het seizoen af te maken als T1 en zijn carrière een nieuwe wending te geven. Bij uitschakeling wordt het sowieso een andere coach. Er staat veel op het spel in Anderlecht de komende negen dagen.