Na opvallende en onverwachte problemen: Anderlecht stelt nieuwe centrale verdediger officieel voor

Dinsdag kondigde Anderlecht dan toch de transfer van Mathys Angély officieel aan. De opmerkelijke problemen zijn opgelost geraakt.

Anderlecht wou maandag nog graag één transfer afronden, die van Mathys Angély. Er was op alle niveaus een akkoord over de centrale verdediger die voor Wolfsburg uitkwam, alleen doken er last-minute nog grote problemen op.

Angély zou op huurbasis overkomen, maar de systemen gaven aan dat paars-wit zijn maximum aantal huurspelers al had bereikt, namelijk zes. Maar dat klopte langs geen kanten: er werd nog een huurling van enkele jaren geleden meegeteld, volgens La Dernière Heure.

Om die reden kon de deal niet helemaal rondkomen voor middernacht. Maar dit was niet de fout van Anderlecht. De FIFA en KBVB lieten verstaan dat dit waarschijnlijk wel in orde zou komen, wat uiteindelijk ook gebeurde.

Problemen met transfer, maar uiteindelijk toch officieel

Dinsdagochtend kondigde Anderlecht de transfer dan toch officieel aan. "RSC Anderlecht versterkt zich met Mathys Angély (18). De Franse jeugdinternational komt over van Wolfsburg op huurbasis, met een optie tot een permanente transfer", klinkt het bij de club.



"Mathys Angèly is een beloftevolle centrale verdediger die zijn opleiding genoot bij Bordeaux. De Franse jeugdinternational maakte in de zomer van 2024 de overstap naar Wolfsburg, waar hij uitkwam voor de beloften", aldus RSCA.