Na opvallende en onverwachte problemen: Anderlecht stelt nieuwe centrale verdediger officieel voor

Na opvallende en onverwachte problemen: Anderlecht stelt nieuwe centrale verdediger officieel voor
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4323

Dinsdag kondigde Anderlecht dan toch de transfer van Mathys Angély officieel aan. De opmerkelijke problemen zijn opgelost geraakt.

Anderlecht wou maandag nog graag één transfer afronden, die van Mathys Angély. Er was op alle niveaus een akkoord over de centrale verdediger die voor Wolfsburg uitkwam, alleen doken er last-minute nog grote problemen op.

Angély zou op huurbasis overkomen, maar de systemen gaven aan dat paars-wit zijn maximum aantal huurspelers al had bereikt, namelijk zes. Maar dat klopte langs geen kanten: er werd nog een huurling van enkele jaren geleden meegeteld, volgens La Dernière Heure.

Om die reden kon de deal niet helemaal rondkomen voor middernacht. Maar dit was niet de fout van Anderlecht. De FIFA en KBVB lieten verstaan dat dit waarschijnlijk wel in orde zou komen, wat uiteindelijk ook gebeurde. 

Problemen met transfer, maar uiteindelijk toch officieel

Dinsdagochtend kondigde Anderlecht de transfer dan toch officieel aan. "RSC Anderlecht versterkt zich met Mathys Angély (18). De Franse jeugdinternational komt over van Wolfsburg op huurbasis, met een optie tot een permanente transfer", klinkt het bij de club.


"Mathys Angèly is een beloftevolle centrale verdediger die zijn opleiding genoot bij Bordeaux. De Franse jeugdinternational maakte in de zomer van 2024 de overstap naar Wolfsburg, waar hij uitkwam voor de beloften", aldus RSCA.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

13:00
Wie wordt de volgende Anderlecht-trainer? "Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Mark Van Bommel,..."

Wie wordt de volgende Anderlecht-trainer? "Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Mark Van Bommel,..."

08:40
43
OFFICIEEL: KAA Gent slaat op de valreep nog toe en heeft 19-jarige verdediger helemaal beet

OFFICIEEL: KAA Gent slaat op de valreep nog toe en heeft 19-jarige verdediger helemaal beet

12:40
🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten"

🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten"

11:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

12:20
Chaos in Brussel: Anderlecht kon laatste wintertransfer nog niet afronden vanwege onverwachte problemen

Chaos in Brussel: Anderlecht kon laatste wintertransfer nog niet afronden vanwege onverwachte problemen

10:01
5
Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club'

Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club'

12:00
2
Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk)

Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk)

12:20
1
Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk

Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk

11:40
4
Zwaar misverstand over transfer van Nilson Angulo, vijfde duurste uitgaande transfer van Anderlecht

Zwaar misverstand over transfer van Nilson Angulo, vijfde duurste uitgaande transfer van Anderlecht

06:30
2
Nilson Angulo breekt de stilte na verrassend vertrek en spreekt Anderlecht-fans toe

Nilson Angulo breekt de stilte na verrassend vertrek en spreekt Anderlecht-fans toe

09:30
Standard komt met heel slecht nieuws over doelman Epolo

Standard komt met heel slecht nieuws over doelman Epolo

09:00
3
OFFICIEEL: Westerlo neemt na vier jaar afscheid van middenvelder

OFFICIEEL: Westerlo neemt na vier jaar afscheid van middenvelder

11:00
2
Ondanks overwinning met Beerschot: "Uit respect niet gedaan"

Ondanks overwinning met Beerschot: "Uit respect niet gedaan"

10:45
1
"Nog veel plezier aan beleven", al zijn er ook voorwaarden aan verbonden voor Lokeren

"Nog veel plezier aan beleven", al zijn er ook voorwaarden aan verbonden voor Lokeren

10:15
"Ongeacht de omstandigheden: Hubert scoorde betere punten dan Leko in Union - Club Brugge" Opinie

"Ongeacht de omstandigheden: Hubert scoorde betere punten dan Leko in Union - Club Brugge"

09:15
En wat als deze jonge Belg de onverwachte gok van Rudi Garcia op het WK 2026 zou worden?

En wat als deze jonge Belg de onverwachte gok van Rudi Garcia op het WK 2026 zou worden?

07:00
2
OFFICIEEL: Anderlecht maakt deal rond Nilson Angulo bekend

OFFICIEEL: Anderlecht maakt deal rond Nilson Angulo bekend

22:02
30
OFFICIEEL: Westerlo shopt bij Rangers en haalt nieuwe verdediger

OFFICIEEL: Westerlo shopt bij Rangers en haalt nieuwe verdediger

08:20
Niet alle transfermarkten zijn dicht: aan deze landen kunnen JPL-clubs nog verkopen

Niet alle transfermarkten zijn dicht: aan deze landen kunnen JPL-clubs nog verkopen

08:00
1
EXCLUSIEF: Landry Dimata gaat aan de slag in de grootste stad ter wereld

EXCLUSIEF: Landry Dimata gaat aan de slag in de grootste stad ter wereld

23:45
6
OFFICIEEL: Francs Borains kaapt spits weg bij STVV

OFFICIEEL: Francs Borains kaapt spits weg bij STVV

07:40
OFFICIEEL: N'Diaye verlaat Anderlecht, maar zonder aankoopoptie

OFFICIEEL: N'Diaye verlaat Anderlecht, maar zonder aankoopoptie

21:21
7
OFFICIEEL: Anderlecht heeft Coba Da Costa beet als vervanger van Nilson Angulo

OFFICIEEL: Anderlecht heeft Coba Da Costa beet als vervanger van Nilson Angulo

22:36
20
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02: Dimata - Hashioka - Benzema - Oh - Adingra - Ndembi - Angulo - N'Diaye

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02: Dimata - Hashioka - Benzema - Oh - Adingra - Ndembi - Angulo - N'Diaye

23:45
OFFICIEEL: Voormalig speler van Union sluit zich aan bij Sébastien Pocognoli

OFFICIEEL: Voormalig speler van Union sluit zich aan bij Sébastien Pocognoli

22:30
Westerlo gaat shoppen bij topclub en komt terug met piepjonge verdediger die ook al bij Anderlecht zat

Westerlo gaat shoppen bij topclub en komt terug met piepjonge verdediger die ook al bij Anderlecht zat

22:22
OFFICIEEL: KAA Gent heeft broodnodige versterking beet met optie tot aankoop

OFFICIEEL: KAA Gent heeft broodnodige versterking beet met optie tot aankoop

23:33
5
Karim Benzema zorgt voor consternatie met heel opvallende transfer

Karim Benzema zorgt voor consternatie met heel opvallende transfer

23:16
"De slechtste verdediger die ik ooit heb gezien" - Zeer strenge uitspraak over Anderlecht-speler

"De slechtste verdediger die ik ooit heb gezien" - Zeer strenge uitspraak over Anderlecht-speler

21:00
15
OFFICIEEL: Ook Cercle Brugge haalt nog een heel jonge verdediger in huis

OFFICIEEL: Ook Cercle Brugge haalt nog een heel jonge verdediger in huis

23:00
Opvallende transfer op komst? 'Anderlecht gaat zich nog versterken met Franse verdediger'

Opvallende transfer op komst? 'Anderlecht gaat zich nog versterken met Franse verdediger'

18:10
Genk kan dan toch nog basispion kwijtraken: miljoenenbod wordt nog serieus verhoogd

Genk kan dan toch nog basispion kwijtraken: miljoenenbod wordt nog serieus verhoogd

22:42
3
Robert-Jan Vanwesemael blijft hoopvol na nederlaag tegen Charleroi: "We moeten ons geen zorgen maken" Reactie

Robert-Jan Vanwesemael blijft hoopvol na nederlaag tegen Charleroi: "We moeten ons geen zorgen maken"

22:10
Inkomende mercato bij Anderlecht dan toch niet gedaan: paars-wit heeft nog dringend plan

Inkomende mercato bij Anderlecht dan toch niet gedaan: paars-wit heeft nog dringend plan

17:20
6
Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen

Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen

20:40
17

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 2-2 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Wie wordt de volgende Anderlecht-trainer? "Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Mark Van Bommel,..." azizi azizi over Fred Vanderbiest is niet te spreken over arbitrage na gelijkspel tegen OHL: "Onemanshow van de ref" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp passeert nog fors langs de kassa na transfer van 33 miljoen euro fonnyfth fonnyfth over Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk André Coenen André Coenen over 🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten" TRIKKE TRIKKE over Zwaar misverstand over transfer van Nilson Angulo, vijfde duurste uitgaande transfer van Anderlecht Svédél Svédél over Na opvallende en onverwachte problemen: Anderlecht stelt nieuwe centrale verdediger officieel voor TRIKKE TRIKKE over Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club' TRIKKE TRIKKE over Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved