En wat als deze jonge Belg de onverwachte gok van Rudi Garcia op het WK 2026 zou worden?

Foto: © photonews
Als de Belgo-Marokkaanse Rayane Bounida de laatste tijd veel in de aandacht staat bij Ajax, is ook een andere Belgische speler het gesprek van de dag in Amsterdam: Mika Godts. De linksbuiten groeit mee met de Amsterdammers.

Mika Godts is momenteel een van de meest in het oog springende Belgische spelers. Ook zondag toonde hij zich door twee doelpunten te scoren in de competitie tegen Excelsior. Een van hen maakte een doelpunt na een assist van Rayane Bounida.

Mika Godts is een jonge vleugelspeler van slechts 20 jaar. Hij werd opgeleid in de jeugdopleiding van Anderlecht voordat hij zich bij die van KRC Genk en daarna bij Ajax aansloot. Het is bij de Nederlandse club dat hij in april 2023 zijn grote professionele debuut maakte, in een duel tegen Fortuna Sittard. In eerste instantie maakte hij deel uit van de Jong Ajax-ploeg, maar sinds maart 2024 speelt hij nu bij het A-elftal.

Dit seizoen heeft hij al aan in totaal 29 wedstrijden meegedaan over alle competities heen. En het minste wat men kan zeggen, is dat hij zich als interessant heeft getoond. In totaal maakte hij 10 doelpunten en leverde hij 9 beslissende assists. Een erg goed bilan voor een speler die alleen maar aan kracht wint. Het zien doorstromen naar het Belgische nationale elftal wordt een echt onderwerp.

Mika Godts, een moderne vleugelspeler

De Belg staat bekend om zijn snelheid, dribbeltechniek en zijn vermogen om één-tegen-één tegenstanders uit te schakelen. Hij is een rechtshandige speler die vooral aan de linkerkant speelt. Hij heeft alles wat een moderne vleugelspeler nodig heeft: krachtig, behendig en technisch. Inmiddels heeft hij zijn plek veroverd bij zo'n club als Ajax, wat veel zegt over zijn kwaliteiten.

Het is onvermijdelijk een van de jonge Belgische spelers uit de generatie 2005 om te volgen. Als hij blijft doorgroeien en zich dit seizoen decisief blijft tonen, zou Rudi Garcia zeker twee keer moeten nadenken voordat hij hem niet selecteert voor het WK 2026. Wat hem helaas in zijn nadeel kan spelen, is dat hij niet uitkomt in een groot kampioenschap, maar vooral dat de concurrentie op de flankpositie in het nationale team sterk blijft.

Het WK 2026?

Bij de NOS had hij zijn wens om ooit Rode Duivel te zijn al duidelijk uitgesproken: "Ik heb nooit gezegd dat ik niet voor de beloften wilde spelen. Ik wil voor België spelen, dus ik hoop de volgende keer geselecteerd te worden, ofwel voor het eerste elftal of voor de Beloften."

Ook noemde hij onder andere de mogelijkheid tot deelname aan het WK 2026: "Is dat realistisch? Het is niet aan mij om dat te beoordelen. Voor mij ligt het nog ver weg. Als je echt wilt slagen, moet je elke week op het hoogste niveau presteren."

Een ding is zeker: hij heeft maar één ding te doen: doorgaan op zijn elan. En als hij niet wordt opgenomen voor het volgende grote toernooi, zou dat misschien wel slechts uitstel zijn, want van kwaliteit heeft hij genoeg, zoals hij bij talrijke gelegenheden heeft laten zien.

