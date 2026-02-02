Westerlo gaat shoppen bij topclub en komt terug met piepjonge verdediger die ook al bij Anderlecht zat

Westerlo rondde op deadline day nog een transfer af met het oog op de toekomst. Na de komst van Clinton Nsiala voegt de club nu ook de 18-jarige centrale verdediger Michée Ndembi toe aan de kern.

Ndembi komt over van Benfica, waar hij sinds 2023 speelde nadat hij werd opgeleid bij Anderlecht. De jonge Belg tekent in ’t Kuipje een contract voor 3,5 jaar en moet bij Westerlo uitgroeien tot een vaste waarde achterin.

Kyan Vaesen vertrekt tegelijk uit Westerlo. De 24-jarige aanvaller maakt de overstap naar OH Leuven, waar hij een contract voor 3,5 jaar zal ondertekenen na medische testen.

Met Michée Ndembi is het transferhuiswerk van Westerlo af

Vaesen speelde 118 wedstrijden voor de Kemphanen en scoorde zestien keer, met daarnaast elf assists. Dit seizoen kwam hij echter geen enkele keer in de basis.

Ook het contract van Jan Bernat werd ontbonden. De 25-jarige Slovaakse middenvelder kwam dit seizoen niet in actie en was op overschot bij Westerlo.



Met deze bewegingen sluit Westerlo een drukke transferperiode af. De club haalde zeven nieuwe spelers binnen en zag vijf spelers vertrekken, waarmee het huiswerk voor dit seizoen definitief is afgewerkt.

