OFFICIEEL: Ook Cercle Brugge haalt nog een heel jonge verdediger in huis

Cercle Brugge heeft het jonge Colombiaanse talent Royer Caicedo aan boord gehaald. De 19-jarige linksvoetige centrale verdediger komt over van Atlético Nacional en tekende een contract tot 2029, met de optie voor een extra seizoen.

Caicedo geldt in Colombia als een groot talent. Vorig seizoen kroonde hij zich met Nacional tot winnaar van de Colombiaanse beker en Supercup, een prestatie die zijn status in eigen land bevestigt.

Met zijn 1,95 meter is de verdediger sterk in duels, maar hij beschikt ook over een goed voetballend vermogen, wat hem geschikt maakt voor het moderne spel dat Cercle wil spelen.

Royer Caicedo wordt de eerste Colombiaan van Cercle Brugge

Bij Cercle kiest Royer voor het rugnummer 33 en hij is meteen de eerste Colombiaan ooit die het shirt van de Vereniging zal dragen.

Technisch directeur Luciano Murchio reageerde enthousiast: "Royer is een zeer beloftevolle linksvoetige verdediger met sterke fysieke kwaliteiten en veel voetballend vermogen. Hij heeft veel potentieel en we zijn bijzonder blij dat hij voor Cercle Brugge heeft gekozen als volgende stap in zijn carrière."

Ook de speler zelf kijkt uit naar zijn avontuur in België: "Ik ben heel blij om vanaf nu voor Cercle te mogen spelen en kijk ernaar uit om samen met de fans van dit nieuwe avontuur te genieten. Ik zal er alles aan doen om hen trots te maken."



