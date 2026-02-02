Karim Benzema zorgt voor consternatie met heel opvallende transfer

Karim Benzema zorgt voor consternatie met heel opvallende transfer
Foto: © photonews
Word fan van Frankrijk! 76

Karim Benzema, jarenlang de sterspeler van Real Madrid, heeft opnieuw een transfer beet. De 38-jarige Franse aanvaller maakt een opmerkelijke overstap binnen Saudi-Arabië. 

De Ballon d'Or-winnaar van 2022 verlaat Al-Ittihad en tekent bij Al-Hilal uit Riyad. De Fransman verliet de Koninklijke in 2023 na veertien jaar en 354 doelpunten in 648 wedstrijden.

Bij Real Madrid won Benzema vijf keer de Champions League (2014, 2016, 2017, 2018 en 2022) en kreeg hij in 2022 de prestigieuze Ballon d’Or. 

Benzema nverlaat Al-Ittihad en trekt naar Al-Hilal

Zijn naam staat nog altijd synoniem voor klasse en doelgerichtheid. Sinds zijn komst naar Al Ittihad scoorde hij 54 keer in 83 wedstrijden en gaf hij zeventien assists. Op het veld leverde hij dus meteen een belangrijke bijdrage aan de Saudische club.

De afgelopen weken zouden echter spanningen ontstaan zijn tussen Benzema en de clubleiding. Het gaat volgens berichten om onenigheid over een mogelijke contractverlenging.


De situatie bij Al Ittihad werd  nauwlettend gevolgd door verschillende clubs, want de aanvaller blijft ook internationaal een interessante optie, maar uiteindelijk koos hij toch voor een transfer binnen Saudi-Arabië.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Frankrijk
Karim Benzema

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02: Benzema - Oh - Adingra - Ndembi - Angulo - N'Diaye - Nguene - Lenaerts

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02: Benzema - Oh - Adingra - Ndembi - Angulo - N'Diaye - Nguene - Lenaerts

23:16
OFFICIEEL: Ook Cercle Brugge haalt nog een heel jonge verdediger in huis

OFFICIEEL: Ook Cercle Brugge haalt nog een heel jonge verdediger in huis

23:00
Genk kan dan toch nog basispion kwijtraken: miljoenenbod wordt nog serieus verhoogd

Genk kan dan toch nog basispion kwijtraken: miljoenenbod wordt nog serieus verhoogd

22:42
OFFICIEEL: Anderlecht heeft Coba Da Costa beet als vervanger van Nilson Angulo

OFFICIEEL: Anderlecht heeft Coba Da Costa beet als vervanger van Nilson Angulo

22:36
8
Robert-Jan Vanwesemael blijft hoopvol na nederlaag tegen Charleroi: "We moeten ons geen zorgen maken" Reactie

Robert-Jan Vanwesemael blijft hoopvol na nederlaag tegen Charleroi: "We moeten ons geen zorgen maken"

22:10
OFFICIEEL: Voormalig speler van Union sluit zich aan bij Sébastien Pocognoli

OFFICIEEL: Voormalig speler van Union sluit zich aan bij Sébastien Pocognoli

22:30
Westerlo gaat shoppen bij topclub en komt terug met piepjonge verdediger die ook al bij Anderlecht zat

Westerlo gaat shoppen bij topclub en komt terug met piepjonge verdediger die ook al bij Anderlecht zat

22:22
OFFICIEEL: Anderlecht maakt deal rond Nilson Angulo bekend

OFFICIEEL: Anderlecht maakt deal rond Nilson Angulo bekend

22:02
28
OFFICIEEL: N'Diaye verlaat Anderlecht, maar zonder aankoopoptie

OFFICIEEL: N'Diaye verlaat Anderlecht, maar zonder aankoopoptie

21:21
7
"De slechtste verdediger die ik ooit heb gezien" - Zeer strenge uitspraak over Anderlecht-speler

"De slechtste verdediger die ik ooit heb gezien" - Zeer strenge uitspraak over Anderlecht-speler

21:00
5
Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen

Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen

20:40
4
Fred Vanderbiest is niet te spreken over arbitrage na gelijkspel tegen OHL: "Onemanshow van de ref" Reactie

Fred Vanderbiest is niet te spreken over arbitrage na gelijkspel tegen OHL: "Onemanshow van de ref"

19:55
1
Verrassing: Standard geeft geleende speler al na paar weken definitief contract

Verrassing: Standard geeft geleende speler al na paar weken definitief contract

20:20
2
Lierse doet nu zaakjes bij... KV Mechelen en heeft jonge verdediger beet

Lierse doet nu zaakjes bij... KV Mechelen en heeft jonge verdediger beet

19:58
3
OFFICIEEL: KRC Genk heeft nieuwe doelman te pakken die overkomt van Beerschot

OFFICIEEL: KRC Genk heeft nieuwe doelman te pakken die overkomt van Beerschot

19:48
1
Nicolas Frutos op weg om sportief directeur te worden bij andere JPL-club

Nicolas Frutos op weg om sportief directeur te worden bij andere JPL-club

19:41
3
OFFICIEEL: OH Leuven shopt in eigen competitie en haalt nieuwe spits bij JPL-club

OFFICIEEL: OH Leuven shopt in eigen competitie en haalt nieuwe spits bij JPL-club

19:40
Exodus bij Lierse gaat verder: Zulte Waregem haalt sterkhouder binnen

Exodus bij Lierse gaat verder: Zulte Waregem haalt sterkhouder binnen

19:30
1
Einde van een slepend dossier: Zulte Waregem verlost van probleemspeler

Einde van een slepend dossier: Zulte Waregem verlost van probleemspeler

19:10
OFFICIEEL: Anderlecht ziet middenvelder naar Serie A vertrekken

OFFICIEEL: Anderlecht ziet middenvelder naar Serie A vertrekken

18:50
2
Opvallende transfer op komst? 'Anderlecht gaat zich nog versterken met Franse verdediger'

Opvallende transfer op komst? 'Anderlecht gaat zich nog versterken met Franse verdediger'

18:10
Anderlecht gaat zwaar ingrijpen: einde verhaal voor Olivier Renard bij paars-wit

Anderlecht gaat zwaar ingrijpen: einde verhaal voor Olivier Renard bij paars-wit

18:24
23
Zulte Waregem casht, Club en Cercle zien spelers vertrekken en Olympic Charleroi haalt aanvaller bij STVV

Zulte Waregem casht, Club en Cercle zien spelers vertrekken en Olympic Charleroi haalt aanvaller bij STVV

17:50
OFFICIEEL: KV Kortrijk kaapt vlot scorende spits weg bij Lierse

OFFICIEEL: KV Kortrijk kaapt vlot scorende spits weg bij Lierse

17:30
1
Inkomende mercato bij Anderlecht dan toch niet gedaan: paars-wit heeft nog dringend plan

Inkomende mercato bij Anderlecht dan toch niet gedaan: paars-wit heeft nog dringend plan

17:20
6
Zes miljoen voor Nnadi én verdediger weg: Zulte Waregem doet zaakjes én houdt voet bij stuk

Zes miljoen voor Nnadi én verdediger weg: Zulte Waregem doet zaakjes én houdt voet bij stuk

16:50
OFFICIEEL: OH Leuven laat JPL-kampioen vertrekken naar Eredivisie

OFFICIEEL: OH Leuven laat JPL-kampioen vertrekken naar Eredivisie

17:00
Nog een Belg naar de Premier League? Traditieclub in problemen wil meer dan 20 miljoen neerleggen

Nog een Belg naar de Premier League? Traditieclub in problemen wil meer dan 20 miljoen neerleggen

16:40
Derde invalbeurt, nog geen basisplaats: Vanzeir onthult wat er aan de hand is Reactie

Derde invalbeurt, nog geen basisplaats: Vanzeir onthult wat er aan de hand is

16:15
1
19 miljoen op tafel voor KRC Genk: Matte Smets hakt knoop zelf door

19 miljoen op tafel voor KRC Genk: Matte Smets hakt knoop zelf door

16:30
5
Anderlecht-top twijfelt ook over Olivier Renard: je zou voor minder als je de transfers bekijkt

Anderlecht-top twijfelt ook over Olivier Renard: je zou voor minder als je de transfers bekijkt

16:00
7
Dit kan Anderlecht niet weigeren: bod op Nilson Angulo is bekend

Dit kan Anderlecht niet weigeren: bod op Nilson Angulo is bekend

15:41
16
OFFICIEEL: Club Brugge laat verdediger naar Lierse vertrekken

OFFICIEEL: Club Brugge laat verdediger naar Lierse vertrekken

15:20
OFFICIEEL: Misschien wel de meest verrassende transfer uit de JPL: verkocht voor 3 keer marktwaarde

OFFICIEEL: Misschien wel de meest verrassende transfer uit de JPL: verkocht voor 3 keer marktwaarde

15:00
2
Antwerp passeert nog fors langs de kassa na transfer van 33 miljoen euro

Antwerp passeert nog fors langs de kassa na transfer van 33 miljoen euro

14:30
18
KAA Gent gaat vol voor ex-speler van STVV die naar de Premier League vertrok

KAA Gent gaat vol voor ex-speler van STVV die naar de Premier League vertrok

14:45
3

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Supremepony Supremepony over "De slechtste verdediger die ik ooit heb gezien" - Zeer strenge uitspraak over Anderlecht-speler Jerre76 Jerre76 over Nicolas Frutos op weg om sportief directeur te worden bij andere JPL-club Supremepony Supremepony over OFFICIEEL: Anderlecht heeft Coba Da Costa beet als vervanger van Nilson Angulo JaKu JaKu over Anderlecht gaat zwaar ingrijpen: einde verhaal voor Olivier Renard bij paars-wit Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over OFFICIEEL: Anderlecht maakt deal rond Nilson Angulo bekend Borak Borak over Dit kan Anderlecht niet weigeren: bod op Nilson Angulo is bekend JaKu JaKu over Hasi was niet genoeg: Marc Degryse vindt dat er nog een kop moet rollen bij Anderlecht Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp passeert nog fors langs de kassa na transfer van 33 miljoen euro Soloria Soloria over Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen cartman_96 cartman_96 over Anderlecht-top twijfelt ook over Olivier Renard: je zou voor minder als je de transfers bekijkt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved