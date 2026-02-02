Karim Benzema zorgt voor consternatie met heel opvallende transfer

Karim Benzema, jarenlang de sterspeler van Real Madrid, heeft opnieuw een transfer beet. De 38-jarige Franse aanvaller maakt een opmerkelijke overstap binnen Saudi-Arabië.

De Ballon d'Or-winnaar van 2022 verlaat Al-Ittihad en tekent bij Al-Hilal uit Riyad. De Fransman verliet de Koninklijke in 2023 na veertien jaar en 354 doelpunten in 648 wedstrijden.

Bij Real Madrid won Benzema vijf keer de Champions League (2014, 2016, 2017, 2018 en 2022) en kreeg hij in 2022 de prestigieuze Ballon d’Or.

Benzema nverlaat Al-Ittihad en trekt naar Al-Hilal

Zijn naam staat nog altijd synoniem voor klasse en doelgerichtheid. Sinds zijn komst naar Al Ittihad scoorde hij 54 keer in 83 wedstrijden en gaf hij zeventien assists. Op het veld leverde hij dus meteen een belangrijke bijdrage aan de Saudische club.

De afgelopen weken zouden echter spanningen ontstaan zijn tussen Benzema en de clubleiding. Het gaat volgens berichten om onenigheid over een mogelijke contractverlenging.



De situatie bij Al Ittihad werd nauwlettend gevolgd door verschillende clubs, want de aanvaller blijft ook internationaal een interessante optie, maar uiteindelijk koos hij toch voor een transfer binnen Saudi-Arabië.