OFFICIEEL: Anderlecht maakt deal rond Nilson Angulo bekend

Anderlecht verrast vriend en vijand met het vertrek van Nilson Angulo. De 22-jarige Ecuadoraanse vleugelaanvaller is volgens Fabrizio Romano onderweg naar Sunderland.

Update 22u00: RSC Anderlecht en Sunderland AFC hebben een akkoord bereikt over de transfer van Nilson Angulo. De Ecuadoriaanse winger maakt de onmiddellijke overstap naar de Engelse eersteklasser.

Sporting and Sunderland AFC have reached an agreement on the permanent transfer of Nilson Angulo.



Best of luck in the Premier League, Nilson. 🇪🇨💜

15u11: Het nieuws komt wel als een heel grote verrassing, want Angulo is één van de weinige echte wingers die paars-wit nog heeft. Zijn snelheid en dribbelkracht zullen in Brussel zeker gemist worden.

De transfer werd al afgerond met Anderlecht en de medische testen bij Sunderland zijn aan de gang, meldt Romano. Angulo vervangt daar Simon Adingra, die op weg is naar AS Monaco.



Het vertrek van Angulo zet Anderlecht onder druk om snel te handelen op de transfermarkt. De club zal waarschijnlijk vandaag nog op zoek gaan naar een extra vleugelaanvaller.

Sportief directeur Olivier Renard moet een vervanger vinden die het tempo en de diepgang van Angulo kan evenaren. De opties in België en daarbuiten zijn beperkt, waardoor de zoektocht spannend wordt.

Voor Angulo zelf is het een grote kans om zich te tonen in de Premier League. Sunderland rekent op hem om direct impact te maken en het vertrek van Simon Adingra op te vangen die naar Monaco vertrekt.