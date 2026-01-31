Zulte Waregem Zulte Waregem
18' Nacho Ferri (Dylan Ourega)
Datum: 31/01/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23
Ferri wint het spitsenduel van Ementa: Westerlo boekt belangrijke driepunter bij Zulte Waregem
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Waregem
Ferri wint het spitsenduel van Ementa: Westerlo boekt belangrijke driepunter bij Zulte Waregem
Foto: © photonews

KVC Westerlo heeft een belangrijke en felbevochten zege weten te boeken op het veld van Zulte Waregem. De Kemphanen springen zo op en over Essevee in de stand. Nacho Ferri werd de matchwinnaar van dienst voor een efficiënt Westerlo.

Zowel Zulte Waregem als KVC Westerlo konden met een overwinning een prima zaak doen in het klassement. Op die manier zou de top-12 opnieuw wat veiliger gesteld kunnen worden - niemand wil graag de Relegation Play-offs moeten spelen.

Zulte Waregem kon zelfs tot op drie punten van Mechelen op de zesde plaats komen, Westerlo kon dan weer onder meer over Essevee springen. Coach Charaï koos voor de verwachte namen, Alcocer nam de plek in van de geelgeschorste Reynolds.

Anosike Ementa mist de kansen voor Zulte Waregem ...

Bij de thuisploeg toch wel wat veranderingen. Nnadi is terug van de Afrika Cup en startte gewoon in de basis in plaats van Lofolomo, terwijl Soglo niet helemaal fit was en op de bank werd gehouden ten koste van Paugain. Ook Willen en Nyssen zaten op de bank.

In de spits bij Zulte Waregem ook tegen Westerlo gewoon nog Anosike Ementa - Jelle Vossen mocht na veel aandringen van de fans deze keer een kwartier voor tijd invallen en deed daarin meteen van zich spreken met een kopbal die in corner werd geduwd.



De boomlange Deense aanvaller Ementa had zowel in de eerste als in de tweede helft een dot van een kans. Zeker in de eerste helft had hij heel snel in de wedstrijd op aangeven van Erenbjerg de 1-0 maar binnen te tikken, maar hij trapte nog net naast.

... en Nacho Ferri doet het wél voor Westerlo

Aan de overkant viel het doelpunt wel. Westerlo kreeg veel ruimte aan de linkerflank en de nieuwkomer van de Kemphanen - Ourega - mag makkelijk voorzetten naar de tweede paal, waar Ferri van dichtbij tegen de touwen kon koppen. Daarna begon Westerlo zijn voorsprong met hand en tand verdedigen.

In het slot van de wedstrijd was het pompen of verzuipen voor de bezoekers, maar een stevige Jungdal stond zijn mannetje in de lucht en echt veel open kansen kon een te traag voetballend Essevee niet bij elkaar spelen. Westerlo hield zo vast aan de 0-1 en springt over Zulte Waregem in de stand.

Opstellingen

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 6.8 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Paugain Wilguens 62' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Kiilerich Jakob 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 64/81 (79%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/17 (29.4%)
Tanghe Anton   73' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 43/53 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Erenbjerg Jeppe 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 36/50 (72%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
  • Balverliezen: 28
Claes Thomas 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 52/62 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Nnadi Tochukvu 73' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 45/50 (90%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Cappelle Yannick 62' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Opoku Joseph 62' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Ementa Anosike 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 13/25 (52%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Ake Marley 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Bostyn Louis 0'  
Lofolomo Enrique 0'  
Vossen Jelle 17' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Gavriel Stavros 28' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
Soglo Emran 28' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Nyssen Benoit 28' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Hedl Tobias 0'  
Willen Lukas 0'  
De Jaegere Benoit 17' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 7.6 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/29 (13.8%)
Alcocer Josimar 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Bayram Emin 90' -
Lapage Amando   90' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 58/64 (90.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
Ourega Dylan A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Haspolat Dogucan 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 40/47 (85.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Piedfort Arthur 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 32/44 (72.7%)
  • Intercepties: 4
Sayyadmanesh Allahyar 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Sakamoto Isa 78' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Saito Shunsuke 45' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
Nacho Ferri 78' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Bank
Sydorchuk Sergiy 45' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0'  
Vaesen Kyan 0'  
Smekens Raf 0'  
Fixelles Mathias 0'  
Goure Fernand 12' 6.4 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Vanlangendonck Koen 0'  
Neustädter Roman   0' 7.3  
  • Nauwkeurige passes: 46/50 (92%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Van Den Keybus Thomas 12' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
