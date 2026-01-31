Ferri wint het spitsenduel van Ementa: Westerlo boekt belangrijke driepunter bij Zulte Waregem

KVC Westerlo heeft een belangrijke en felbevochten zege weten te boeken op het veld van Zulte Waregem. De Kemphanen springen zo op en over Essevee in de stand. Nacho Ferri werd de matchwinnaar van dienst voor een efficiënt Westerlo.

Zowel Zulte Waregem als KVC Westerlo konden met een overwinning een prima zaak doen in het klassement. Op die manier zou de top-12 opnieuw wat veiliger gesteld kunnen worden - niemand wil graag de Relegation Play-offs moeten spelen.

Zulte Waregem kon zelfs tot op drie punten van Mechelen op de zesde plaats komen, Westerlo kon dan weer onder meer over Essevee springen. Coach Charaï koos voor de verwachte namen, Alcocer nam de plek in van de geelgeschorste Reynolds.

Anosike Ementa mist de kansen voor Zulte Waregem ...

Bij de thuisploeg toch wel wat veranderingen. Nnadi is terug van de Afrika Cup en startte gewoon in de basis in plaats van Lofolomo, terwijl Soglo niet helemaal fit was en op de bank werd gehouden ten koste van Paugain. Ook Willen en Nyssen zaten op de bank.

In de spits bij Zulte Waregem ook tegen Westerlo gewoon nog Anosike Ementa - Jelle Vossen mocht na veel aandringen van de fans deze keer een kwartier voor tijd invallen en deed daarin meteen van zich spreken met een kopbal die in corner werd geduwd.







De boomlange Deense aanvaller Ementa had zowel in de eerste als in de tweede helft een dot van een kans. Zeker in de eerste helft had hij heel snel in de wedstrijd op aangeven van Erenbjerg de 1-0 maar binnen te tikken, maar hij trapte nog net naast.

... en Nacho Ferri doet het wél voor Westerlo

Aan de overkant viel het doelpunt wel. Westerlo kreeg veel ruimte aan de linkerflank en de nieuwkomer van de Kemphanen - Ourega - mag makkelijk voorzetten naar de tweede paal, waar Ferri van dichtbij tegen de touwen kon koppen. Daarna begon Westerlo zijn voorsprong met hand en tand verdedigen.

In het slot van de wedstrijd was het pompen of verzuipen voor de bezoekers, maar een stevige Jungdal stond zijn mannetje in de lucht en echt veel open kansen kon een te traag voetballend Essevee niet bij elkaar spelen. Westerlo hield zo vast aan de 0-1 en springt over Zulte Waregem in de stand.