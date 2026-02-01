Doodsteek voor Besnik Hasi? Vurig Standard overklast héél slecht Anderlecht, dat ook nog handje helpt

5 op 21, we denken niet dat er al ooit een coach van Anderlecht dat overleefde. Besnik Hasi zal de bui nu ook wel zien hangen, want weeral werd zijn ploeg op fysiek, technisch en tactisch vlak weggezet. De top 6komt in gevaar voor Anderlecht, terwijl de winst voor Standard een welkome opsteker is.

Standard miste vaste doelman Mathieu Epolo en dus kwam Lucas Pirard in doel te staan. Bij Anderlecht was Moussa N'Diaye afwezig en nieuwkomer Diarra startte zo meteen in de basis als linksback. De vraag is of N'Diaye - die zelfs niet op de bank zat - op weg is naar een transfer.

Op het veld was de vraag vooral wie het best aan de partij zou beginnen. Dat antwoord konden we u al na een paar minuten geven: overduidelijk Standard. De Rouches waren gemotiveerd, zetten heel hoog druk en lieten niet af. Na tien minuten hadden ze al een corner of zes geforceerd.

Counter vanuit een vrije trap leidt Standard naar 1-0

Anderlecht had daar geen respons op. Standard verdedigde man op man over het hele veld en drie aanvallende passes na elkaar mochten al een succes genoemd worden voor de bezoekers. Ze werden fysiek afgetroefd door een veel gemotiveerder Standard.

Ref Lambrechts had zijn handen vol om alles binnen de perken te houden en na een halfuur waren er zelfs al vier gele kaarten gevallen. De intensiteit zat goed, de kwaliteit was wat minder. Tot Standard een vrije trap kreeg op de eigen helft. Hasi zag het al aankomen en schreeuwde woedend naar Bertaccini, maar die liet na de pass op Saïd af te dekken.







De winger kon oprukken tot aan de achterlijn en voorzetten. Aan de tweede paal duwde de de doorgeschoven Karamoko de 1-0 tegen de touwen. Anderlecht leek eindelijk wakker en De Cat zette Bertaccini voor Pirard. 1-1 dacht iedereen, maar de aanvaller schoof de bal naast. En Angulo zag daarna nog twee schoten van de lijn gekeerd worden door een veldspeler.

Anderlecht klungelde erop los

Maar dat was nadat ze een halfuur gedomineerd werden. Hey, Saliba, Sardella... allemaal waren ze ondermaats. En wat gezegd van de nieuwe spits Danylo Sikan? Het is niet dat hij veel bruikbare ballen kreeg, maar hij werd toch gehaald om oorlog te maken? Weinig van te zien...

Hasi wilde met Llanana meer duelkracht op het middenveld inbrengen, maar dat liep direct na rust al bijna verkeerd af toen de Nederlander de bal verloor en Coosemans Saïd met een ultieme reflex van de 2-0 hield. Uitstel van executie, want even later haalde Saïd wel de trekker over toen Sardella zich verkeek op een diepe bal van Teuma. De winger ging met de bal aan de haal en lobde over Coosemans: 2-0. Wat een geklungel bij Anderlecht achterin!

Standard voetbalde vanuit een zetel op dat moment. De Anderlecht-fans hielden zich rustig, want zij wilden dan wel Hasi buiten, maar wisten ook dat dat bij een verlies zo goed als een feit zou zijn. Het lijkt ook niet opportuun om deze doodstrijd nog lang te rekken. Dit krijgt Hasi - zoals eerder al gezegd - niet meer gekeerd.

Standard komt op 3 punten van de top zes en mag weer dromen. Maar u mag zeker zijn dat er veel ploegen meer weerstand gaan bieden dan dit Anderlecht. En dat is toch een pijnlijke conclusie voor de Brusselaars, waar Kenneth Bornauw en Olivier Renard knopen moeten doorhakken deze week. Of vandaag al?