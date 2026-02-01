Standard Standard
(Rafiki Said) Ibrahim Karamoko 29'
1-0
Rafiki Said 48'
2-0
Doodsteek voor Besnik Hasi? Vurig Standard overklast héél slecht Anderlecht, dat ook nog handje helpt
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Stade Maurice Dufrasne
| 129 reacties
Foto: © photonews

5 op 21, we denken niet dat er al ooit een coach van Anderlecht dat overleefde. Besnik Hasi zal de bui nu ook wel zien hangen, want weeral werd zijn ploeg op fysiek, technisch en tactisch vlak weggezet. De top 6komt in gevaar voor Anderlecht, terwijl de winst voor Standard een welkome opsteker is.

Standard miste vaste doelman Mathieu Epolo en dus kwam Lucas Pirard in doel te staan. Bij Anderlecht was Moussa N'Diaye afwezig en nieuwkomer Diarra startte zo meteen in de basis als linksback. De vraag is of N'Diaye - die zelfs niet op de bank zat - op weg is naar een transfer.

Op het veld was de vraag vooral wie het best aan de partij zou beginnen. Dat antwoord konden we u al na een paar minuten geven: overduidelijk Standard. De Rouches waren gemotiveerd, zetten heel hoog druk en lieten niet af. Na tien minuten hadden ze al een corner of zes geforceerd.

Counter vanuit een vrije trap leidt Standard naar 1-0

Anderlecht had daar geen respons op. Standard verdedigde man op man over het hele veld en drie aanvallende passes na elkaar mochten al een succes genoemd worden voor de bezoekers. Ze werden fysiek afgetroefd door een veel gemotiveerder Standard. 

Ref Lambrechts had zijn handen vol om alles binnen de perken te houden en na een halfuur waren er zelfs al vier gele kaarten gevallen. De intensiteit zat goed, de kwaliteit was wat minder. Tot Standard een vrije trap kreeg op de eigen helft. Hasi zag het al aankomen en schreeuwde woedend naar Bertaccini, maar die liet na de pass op Saïd af te dekken.



De winger kon oprukken tot aan de achterlijn en voorzetten. Aan de tweede paal duwde de de doorgeschoven Karamoko de 1-0 tegen de touwen. Anderlecht leek eindelijk wakker en De Cat zette Bertaccini voor Pirard. 1-1 dacht iedereen, maar de aanvaller schoof de bal naast. En Angulo zag daarna nog twee schoten van de lijn gekeerd worden door een veldspeler.

Anderlecht klungelde erop los

Maar dat was nadat ze een halfuur gedomineerd werden. Hey, Saliba, Sardella... allemaal waren ze ondermaats. En wat gezegd van de nieuwe spits Danylo Sikan? Het is niet dat hij veel bruikbare ballen kreeg, maar hij werd toch gehaald om oorlog te maken? Weinig van te zien...

Hasi wilde met Llanana meer duelkracht op het middenveld inbrengen, maar dat liep direct na rust al bijna verkeerd af toen de Nederlander de bal verloor en Coosemans Saïd met een ultieme reflex van de 2-0 hield. Uitstel van executie, want even later haalde Saïd wel de trekker over toen Sardella zich verkeek op een diepe bal van Teuma. De winger ging met de bal aan de haal en lobde over Coosemans: 2-0. Wat een geklungel bij Anderlecht achterin!

Standard voetbalde vanuit een zetel op dat moment. De Anderlecht-fans hielden zich rustig, want zij wilden dan wel Hasi buiten, maar wisten ook dat dat bij een verlies zo goed als een feit zou zijn. Het lijkt ook niet opportuun om deze doodstrijd nog lang te rekken. Dit krijgt Hasi - zoals eerder al gezegd - niet meer gekeerd.

Standard komt op 3 punten van de top zes en mag weer dromen. Maar u mag zeker zijn dat er veel ploegen meer weerstand gaan bieden dan dit Anderlecht. En dat is toch een pijnlijke conclusie voor de Brusselaars, waar Kenneth Bornauw en Olivier Renard knopen moeten doorhakken deze week. Of vandaag al?

Opstellingen

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 7.0 6
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Homawoo Josué 90' 7.3 7
  • Nauwkeurige passes: 28/41 (68.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Hautekiet Ibe 90' 6.7 6
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Intercepties: 5
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Mortensen Gustav 90' 7
Said RafikiA 90' 8.8 8
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Fossey Marlon 45' 7.1 6
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Karamoko Ibrahim  61' 8.0 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Schoten op doel: 1/4
Ilaimaharitra Marco   89' 6.6 6
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Henry Thomas 90' -
Bates David 45' 7.2 6
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Mohr Tobias 13' 6.7 6
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Mehssatou Nayel 29' 6.8 6
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Ayensa Dennis 77' 6.3 6
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Abid Adnane 1' 6.6  
Lawrence Henry 0' 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 17/26 (65.4%)
René Mitongo 0'  
Nguene Bernard 0'  
Dierckx Daan 1' 7.0  
Dizdarević Belmin 0'  
Assengue Steeven 0'  
Teuma Teddy 89' 6.5 8
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/13 (15.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
  • Balverliezen: 24
Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 5.6 6
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/14 (21.4%)
Sardella Killian   90' 7.1 6
  • Nauwkeurige passes: 56/63 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hey Lucas   90' 5.8 6.5
  • Nauwkeurige passes: 54/67 (80.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/13 (0%)
Kana Marco 43' 6.2 5
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Diarra Moussa 68' 5.9 5
  • Nauwkeurige passes: 35/42 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Hazard Thorgan 90' 7.2 7
  • Nauwkeurige passes: 44/50 (88%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Saliba Nathan-Dylan   45' 5.3 5
  • Nauwkeurige passes: 16/24 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
De Cat Nathan   90' 6.0 5
  • Nauwkeurige passes: 31/44 (70.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Angulo Nilson 90' 6.0 5
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Sikan Danylo 68' 6.3 5
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Schoten op doel: 2/2
Bertaccini Adriano 81' 5.7 6
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/4
Camara Ilay 47' 6.2 5
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Cvetkovic Mihajlo 22' 6.4 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
Verschaeren Yari 0'  
Ilic Mihajlo 0'  
Llansana Enric 45' 6.1 6
  • Nauwkeurige passes: 30/42 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Heekeren Justin 0'  
Maamar Ali 22' 6.1 6
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Degreef Tristan 0'  
Kanate Ibrahim 9' 5.9  
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 19:15 KV Mechelen KV Mechelen
