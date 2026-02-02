Hasi out, en wat nu? Dit Anderlecht zit heel diep in de put

RSC Anderlecht heeft zondag de enige mogelijke beslissing genomen: afscheid nemen van Besnik Hasi. Nu begint het echte werk voor Michael Verschueren, die er anders in 2027 wel eens aan zou kunnen herinnerd worden dat zijn club dan tien jaar zonder trofee zit.

Besnik Hasi out: het was onvermijdelijk. We schreven het al na het gelijkspel tegen Dender: de Kosovaar was niet de juiste man op de juiste plaats. De echte fout lag eerder, bij het ontslag van David Hubert in maart en het verlengen van Hasi na absoluut rampzalige play-offs. Eens je die keuze maakt, moet je ze ook uitdoen tot het bittere einde. Dat einde kwam zondag op Sclessin: er bleef simpelweg geen andere optie meer dan afscheid te nemen.

Maar lost dit ontslag de problemen van Anderlecht zomaar op? Zeker niet. Over enkele uren sluit de mercato, zonder dat Olivier Renard (of Tim Borguet, of David Verwilghen… niemand weet het nog precies) erin geslaagd is om alle overbodige spelers te laten vertrekken. En ook zonder dat er echte smaakmakers zijn aangetrokken die RSCA op eigen kracht richting een Europees ticket kunnen loodsen — zonder afbreuk te doen aan Danylo Sikan, die je onmogelijk al na twee wedstrijden kan beoordelen.

Anderlecht kan de komende weken alles verliezen

Is deze Anderlecht-kern simpelweg te licht voor de ambities? Waarschijnlijk wel. Het toptalent De Cat zit er logischerwijs door, Nilson Angulo werd overschat na een misleidend seizoensbegin en Thorgan Hazard, die de ploeg zou moeten dragen, mist de benen om dat nog te doen… We besparen u de volledige opsomming.

Maar wat we de voorbije weken zien, tart alle verbeelding. Kwaliteit verklaart niet alles: een dramatisch gebrek aan inzet, technische fouten, aanvallende loopacties die het hoogste niveau onwaardig zijn… Dat Anderlecht niet de ploeg heeft om mee te strijden met de top drie, tot daaraan toe; maar dat het momenteel het niveau van de grijze middenmoot haalt, is ronduit abnormaal.



Lees ook... Peter Vandenbempt velt hard oordeel na ontslag Hasi›

De feiten liegen echter niet: een nederlaag in Genk, op zich niet ondenkbaar, en plots komt zelfs het uit de top zes vallen dichterbij, ook al oogt het verdere programma iets haalbaarder. En als RSC Anderlecht het straks tegen Antwerp — bij uitstek een bekerploeg — aanpakt met de mentaliteit die we de voorbije weken zagen, dan verdwijnt ook de laatste kans op een trofee dit seizoen. Dat zou betekenen dat de meest gelauwerde club van het land afstevent op de pijnlijke kaap van tien jaar zonder prijs, beker noch titel.

Michael Verschueren zit al met een crisis

De nieuwe voorzitter van RSCA, Michael Verschueren, valt bij de huidige situatie weinig te verwijten. De jaren onder Wouter Vandenhaute waren bijzonder chaotisch en hij erfde dat kluwen. Al maakte Verschueren zelf, in zijn periode als sportief directeur, ook fouten — net zoals zijn voorgangers… en zijn opvolgers.

Het is een aaneenschakeling van misstappen geworden, tot en met die van Olivier Renard, wiens bilan voorlopig eerder negatief oogt en die wel eens de volgende bliksemafleider zou kunnen worden. Ook hij betaalt echter de prijs voor het beleid van het duo Vandenhaute-Fredberg… en zijn opvolger zal dat ongetwijfeld opnieuw doen..