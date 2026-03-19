📷 Niet voor gevoelige kijkers! Noa Lang wordt in shock weggevoerd na gruwelijke handblessure

Manuel Gonzalez
Noa Lang heeft woensdagavond een zware blessure opgelopen tijdens de wedstrijd van Galatasaray tegen Liverpool. De Nederlander kwam ongelukkig ten val en raakte daarbij ernstig gewond aan zijn duim. Hij werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde een kwartier voor tijd op Anfield. Lang, die na de rust was ingevallen, kwam na een duel met Jeremie Frimpong hard in contact met de reclamepanelen naast het veld. Op het eerste gezicht leek er weinig aan de hand, maar al snel werd duidelijk dat de situatie ernstig was.

De aanvaller greep meteen naar zijn duim, die hevig begon te bloeden. Vermoedelijk bleef zijn vinger ergens klemzitten tussen de panelen bij de botsing. Beelden tonen hoe Lang zichtbaar geschrokken en in pijn reageerde op het incident.

Analist Frank Boeckx schetste de ernst van het moment: “Hij legde zijn duim op de tweede balustrade, maar botste met zijn lichaam tegen de eerste balustrade. Dus het lijkt dat hij zo zijn vinger plet. Ik denk dat het echt een vieze blessure kan zijn. Hij leek ook echt in shock. Hij was er niet goed van...”

Noa Lang sneed een deel van zijn vinger af aan een reclamebord

Ook spelers als Curtis Jones, Ibrahima Konaté en Dominik Szoboszlai kwamen bezorgd informeren. Na de wedstrijd ging ook Frimpong langs in de kleedkamer. “Ik weet niet precies wat er aan de hand is, want zijn duim is helemaal ingepakt. Sommigen zeggen dat zijn topje er voor een deel afligt. Het is wel duidelijk dat hij heel veel pijn heeft.”

Volgens Turkse bronnen heeft Lang effectief een stuk van zijn vinger afgesneden. Trainer Okan Buruk bevestigde dat het om een zware blessure gaat. De Nederlander werd nog dezelfde nacht geopereerd in Liverpool, nadat hij met een draagberrie van het veld werd gedragen onder applaus van het publiek.

Vincent Kompany zet de toon voor absoluut topduel tegen Real Madrid

