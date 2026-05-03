Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

Er was heel wat te doen over de wedstrijd tussen STVV en Union SG. De bezoekers slikten een heel snelle rode kaart en moesten bovendien diep in blessuretijd nog een strafschop incasseren, waardoor er werd verloren met 2-1.

De spelers van Union SG waren zeer kritisch achteraf. "Ik lees altijd maar dat het Union steeds meezit. Maar wie weet wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Vandaag kreeg Union in elk geval allesbehalve iets mee. Dan wordt het moeilijk."

Dat waren de strenge woorden van Christian Burgess in zijn reactie vanop Stayen. Onder meer over de rode kaart voor MacAllister voor zijn fout op Sebaoui werd onder de loep genomen door de analisten en de supporters.

🟥 | Kevin Mac Allister krijgt een rode kaart voor deze overtreding op Ilias Sebaoui! 😳⛔️



— DAZN België (@DAZN_BENL) May 2, 2026

Wat vond ex-topscheidsrechter Serge Gumienny bijvoorbeeld van de zaak? "Laat ons beginnen met de rode kaart voor Mac Allister. Voor mij was dat een correcte beslissing. Je kan nog discussiëren of Mac Allister de laatste man was, maar er wordt Sebaoui wel een open doelkans ontnomen."

"Hij zou een vrije schietkans hebben gehad in de zestien. Dat Boterberg zich hier wat strenger toont en dat de VAR niet tussenkomt, vind ik positief. Vergeet niet dat Union al vaker is weggekomen met dit soort fouten", is hij wel heel erg streng voor Union SG.



Serge Gumienny vond het een rode kaart voor Union SG én ook een strafschop voor STVV

En Gumienny gaat verder in Het Belang van Limburg: "Over de strafschop is er geen discussie mogelijk. Yamamoto vliegt met gevaar voor eigen leven het pak in en wordt dan vol aan het hoofd geraakt door de verdediger van Union. Het was geen bewuste actie, maar wel een strafschop."

Volgens Gumienny was het dus rood én strafschop en moeten ze zich bij Union SG niet laten gaan in het toch wel fel geven van kritiek op de zaak. Zeker wat Burgess allemaal zei na de wedstrijd kan er bij Gumienny niet in. "Hij moet eens een lesje krijgen. Het Bondsparket zou hem moeten vervolgen", aldus nog Gumienny daarover in zijn analyse.