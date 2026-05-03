Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
Datum: 03/05/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 6
LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park
Foto: © photonews

Anderlecht ontvangt vanavond om 18u30 aartsrivaal Club Brugge in een bijzonder belangrijke topper in de Champions' Play-offs. Zeker voor blauw-zwart staat er enorm veel op het spel.

Door de verrassende nederlaag van Union gisteren tegen STVV krijgt Club Brugge immers een uitgelezen kans om de leiding over te nemen in het klassement. Bij winst in het Lotto Park springen de Bruggelingen naar de eerste plaats.

Anderlecht bereidt de bekerfinale voor

Voor Anderlecht ligt de situatie helemaal anders. De titelstrijd is al een tijdje buiten bereik en ook de derde plaats lijkt stilaan onhaalbaar geworden. De kloof met STVV bedraagt ondertussen acht punten, waardoor paars-wit vooral nog naar beneden moet kijken in het klassement.

Toch wil interimcoach Jérémy Taravel geen sprake horen van een wedstrijd zonder belang. Volgens de Fransman moeten zijn spelers zich blijven tonen, ook met het oog op de bekerfinale tegen Union binnen tien dagen.

Die finale leeft stilaan steeds meer in Brussel. Intern beseft iedereen dat de confrontatie op de Heizel hét absolute doel van dit seizoen geworden is. De komende wedstrijden tegen Club Brugge en later ook KAA Gent zullen daarom ook dienen om automatismen en vorm aan te scherpen.

Club op kruissnelheid de laatste weken

Goed nieuws voor Anderlecht is de terugkeer van Nathan De Cat. Het jonge talent zit opnieuw in de selectie nadat hij enkele weken buiten strijd was met een enkelblessure. Ook César Huerta traint opnieuw mee met de groep.

Club Brugge trekt dan weer met vertrouwen naar Brussel. Het voetbal van de Bruggelingen oogt de laatste weken stabieler dan dat van Union, terwijl coach Ivan Leko zijn ploeg opnieuw meer intensiteit en maturiteit heeft gegeven in toppers.

Alle ingrediënten lijken dus aanwezig voor een geladen avond in het Lotto Park. Anderlecht wil vertrouwen tanken richting bekerfinale, Club Brugge ruikt dan weer de leidersplaats. En dat maakt van deze Klassieker plots nóg belangrijker dan hij al was.

Prono Anderlecht - Club Brugge

Gelijk
Club Brugge wint
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
8.5% 17.81% 73.68%
Populairste
1-2
(80x)		 1-3
(48x)		 1-1
(34x)

Vergelijking Anderlecht - Club Brugge

Positie

4
2

Punten

28
44

Gewonnen

2
4

Verloren

3
1

Gescoorde doelpunten

8
15

Doelpunten tegen

11
6

Gele kaarten

12
9

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

27
29
31
06/04 13:30 Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
08/03 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
09/11 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
18/05 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge
04/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/03 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Anderlecht Anderlecht
12/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-3 Club Brugge Club Brugge
27/10 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
19/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Club Brugge Club Brugge
07/04 18:30 Club Brugge Club Brugge 3-1 Anderlecht Anderlecht
25/02 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
24/09 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
15/01 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/10 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Club Brugge Club Brugge
22/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
19/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
03/10 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
20/05 21:00 Anderlecht Anderlecht 3-3 Club Brugge Club Brugge
02/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
11/04 18:15 Anderlecht Anderlecht 2-1 Club Brugge Club Brugge
04/10 13:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 Anderlecht Anderlecht
19/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 Club Brugge Club Brugge
19/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-2 Club Brugge Club Brugge
22/09 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
04/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 Club Brugge Club Brugge
24/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
26/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
06/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
17/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 Anderlecht Anderlecht
05/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
14/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
23/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Club Brugge Club Brugge
11/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
23/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Anderlecht Anderlecht
17/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
20/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-4 Anderlecht Anderlecht
25/10 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Club Brugge Club Brugge
10/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Club Brugge Club Brugge
19/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
22/03 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
31/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
04/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 Anderlecht Anderlecht
06/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 Club Brugge Club Brugge
26/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Club Brugge Club Brugge
22/09 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Anderlecht Anderlecht
28/04 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
14/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
24/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
11/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 6-1 Club Brugge Club Brugge
06/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
22/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 Anderlecht Anderlecht
15/01 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Club Brugge Club Brugge
28/08 15:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
10/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 Anderlecht Anderlecht
19/12 13:00 Club Brugge Club Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
07/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
18/04 16:00 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
03/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
03/02 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-2 Club Brugge Club Brugge
04/10 16:00 Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
12/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
16/11 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
03/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Club Brugge Club Brugge
16/12 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
28/07 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 Club Brugge Club Brugge
11/02 13:00 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
28/08 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
27/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
26/03 13:00 Club Brugge Club Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
24/03 19:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Club Brugge Club Brugge
23/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Club Brugge Club Brugge
21/10 19:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/05 15:00 Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
13/05 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 Club Brugge Club Brugge
22/12 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 Club Brugge Club Brugge
11/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Club Brugge Club Brugge
10/12 19:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 Anderlecht Anderlecht
07/03 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
05/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 Club Brugge Club Brugge
22/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-1 Club Brugge Club Brugge
27/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

28/04

Club Brugge verloor op speeldag 3 van de Champions' Play-offs op bezoek bij Union SG. Het begin van het einde? Welnee, want blauw-zwart rechtte de rug met knappe overwinnin...

Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

30/04

RSC Anderlecht heeft nog zes wedstrijden op de agenda dit jaar. Vijf in de Champions' Play-offs en uiteraard ook nog de finale van de Croky Cup tegen Union SG. Met Nathan D...

'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge'

01/05 7

Het gebeurt wel vaker dat jonge talenten in ons land de overstap maken naar een andere topclub. Daevon Balembi van Club Brugge zou nu de volgende in dat rijtje zijn.

Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

02/05

Club Brugge speelt dit weekend andermaal een belangrijk duel tegen RSC Anderlecht. Winst is alweer een must als ze de greep op een mogelijke twintigste titel niet willen do...

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

02/05

Anderlecht maakt zich op voor de laatste topper van het seizoen. Een duel tegen Club Brugge, waarin Ilay Camara naar verwachting zijn terugkeer in de basiself maakt. Op die...

Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

02/05 1

Club Brugge kan de laatste weken rekenen op een héél sterke Hugo Vetlesen. Sinds zijn invalbeurt op bezoek bij STVV is hij dé man voor Club Brugge. Nochtans kreeg hij niet ...

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

02/05 2

De topper tussen RSC Anderlecht en Club Brugge KV komt eraan, maar waar het duel vroeger vaak beslissend was in de titelstrijd, is dat vandaag niet langer het geval. En net...

Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

02/05

Het bankzittersstatuut van Raphael Onyedika bij Club Brugge wordt steeds opvallender, zeker in de aanloop naar de topper tegen Anderlecht. De Nigeriaanse middenvelder moet ...

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

02/05 2

De toekomst van Nicolo Tresoldi bij Club Brugge lijkt nu al een van de hete hangijzers richting de komende transferzomer te worden. Ondanks dat hij nog maar één seizoen bij...

Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

02/05

Ivan Leko lijkt op het eerste zicht weinig te veranderen wanneer Club Brugge zondag bij Anderlecht op bezoek gaat. De coach van Club beschikt in elk geval over dezelfde spe...

Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

02/05 1

Anderlecht zou er goed aan doen om geen enkele speler als vanzelfsprekend te beschouwen. Niets garandeert bijvoorbeeld dat Nathan Saliba na de zomer nog in Brussel rondloopt.

LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

10:35

Anderlecht ontvangt vanavond om 18u30 aartsrivaal Club Brugge in een bijzonder belangrijke topper in de Champions' Play-offs. Zeker voor blauw-zwart staat er enorm veel op ...

Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

12:30 2

Hebben we iets voor half negen vanavond een nieuwe leider in de Champions' Play-offs? Het zou na de nederlaag van Union SG op bezoek bij STVV zomaar kunnen. Al moet Club Br...

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 13:30 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 18:30 Club Brugge Club Brugge
