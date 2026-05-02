Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

Het bankzittersstatuut van Raphael Onyedika bij Club Brugge wordt steeds opvallender, zeker in de aanloop naar de topper tegen Anderlecht. De Nigeriaanse middenvelder moet de laatste weken vaker vrede nemen met een plaats op de bank.

Trainer Ivan Leko is daar opvallend open over en legt uit waarom de keuze momenteel in het voordeel van Hugo Vetlesen uitvalt. “Niet omdat Rapha slecht was: ook op Union, waar hij geblesseerd raakte, speelde hij zijn wedstrijd", klinkt het bij Leko. “Maar Hugo was gewoon uitstekend én kroonde zich tot matchwinnaar. Dan blijf je nu eenmaal in de ploeg staan. Dat is gewoon logisch.”

Die duidelijke boodschap zet Onyedika nog meer onder druk in een fase waarin zijn toekomst sowieso al voer is voor speculatie. De middenvelder wordt al langer gelinkt aan een zomerse transfer, waarbij Club Brugge mikt op een som die kan oplopen tot meer dan 20 miljoen euro.

Vetlesen heeft zijn plaats verdiend volgens Leko

Ondanks zijn reserveplaats blijft Onyedika een speler met een belangrijke reputatie binnen de kern. Zijn fysieke kracht, recuperatievermogen en positioneel inzicht maakten hem in de vorige seizoenen tot een onmisbare schakel in de Brugse machine. Toch lijkt de dynamiek op het middenveld verschoven.

Leko benadrukt dat de situatie niet definitief is en dat prestaties op training en in wedstrijden blijven doorslaggevend. Toch wijst alles erop dat de hiërarchie momenteel duidelijk is, en dat Onyedika geduldig moet afwachten of hij zijn plaats kan heroveren.

Club strijdt voor de titel met Union en kan zich geen misstappen permiteren, maar moet ook al vooruit kijken naar de zomermercato. Heel wat spelers van blauw-zwart staan immers in de kijker.