Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

Johan Walckiers
Kan Mandela Keita op de valreep nog aansluiten bij de Rode Duivels? Zijn laatste selectie dateert van juni 2024 en Rudi Garcia heeft hem nooit gecontacteerd.

Mandela Keita (23) was een van de spelers waarvan velen dachten dat hij tijdens de vorige interlandperiode een plekje bij de Rode Duivels kon veroveren, voor de stage in de VS. De ex-Antwerpspeler is een vaste waarde bij Parma, dat een heel degelijk seizoen draait in de Serie A en zich zonder veel stress heeft veilig gespeeld.

Voor Keita is het nadeel dat hij op een positie speelt waar de concurrentie bijzonder groot is. Garcia koos liever voor een profiel zoals Nathan De Cat: erg veelbelovend en volgens de bondscoach met "unieke" kenmerken. Keita leunt qua type dan weer vrij dicht aan bij jongens als Nicolas Raskin, Romeo Lavia of Albert Sambi Lokonga, om maar enkele potentiële Duivels te noemen.

Garcia nam geen contact op met Mandela Keita

Dat de Parma-middenvelder wel degelijk op de radar van de bondscoach staat, lijkt logisch. Maar Keita vertelt in een interview met Nieuwsblad dat hij nog nooit contact heeft gehad met Rudi Garcia. En daar ligt hij niet wakker van: "Voor mij is dat absoluut niet nodig. Hij hoeft mij geen bericht te sturen van 'hé Mandela, dit is de reden waarom je er niet bij bent' of 'dit moet je doen om kans te maken'. Als hij dat bij iedereen doet, heeft hij veel werk", zegt Keita.

"Als ik erbij ben, zal ik heel trots zijn. Als ik er niet bij ben, zal het een teleurstelling zijn, maar dan is het aan mij om nog harder te werken", klinkt het. "En dan hoop ik dat iemand mij tickets geeft om naar het WK te gaan: zelfs als toerist zou het leuk zijn om wedstrijden in de VS te zien. Al heb ik wel gezien dat de prijzen stevig gestegen zijn!"

Heeft Mandela Keita een kans?

Dan blijft de vraag: hoe groot is de kans van Mandela Keita? In zijn rol als nummer 6-8 is de concurrentie moordend, zeker als je meeneemt dat iemand als Hans Vanaken in maart nog ontbrak, maar normaal gezien gewoon weer in de selectie zal zitten. Nathan De Cat, die voor het eerst werd opgeroepen, heeft misschien al een streepje voor om straks dé verrassing van de bondscoach te worden in de definitieve selectie.

Zonder blessures bij anderen lijkt Keita in werkelijkheid weinig kans te maken op een oproep. Maar zijn status als basisspeler in de Serie A kan hem in de ogen van de bondscoach wel voorbij enkele andere opties hebben gezet, zoals Albert Sambi Lokonga of zelfs Charles Vanhoutte. Maar is hij daarom ook al voorbij serieuze kandidaten als Bryan Heynen of Romeo Lavia? Zoals hierboven al gezegd: de concurrentie is bijzonder sterk...

