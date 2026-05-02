Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 2 reacties
Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht
Bij Anderlecht viel de viering van Keisuke Goto na zijn doelpunt, een tiental dagen geleden, niet in goede aarde. Hij heeft daar nu op gereageerd. En hij blijft best formeel in zijn bewoordingen, zoveel is duidelijk.

Mag je juichen als je scoort tegen een club waar je al gespeeld hebt? Keisuke Goto zegt volmondig ja, en ging zelfs nog een stap verder door te vieren tegen zijn eigen moederclub. Nadat hij scoorde tegen Anderlecht, hield de Japanner zich niet in: hij vierde zowel de zege als zijn persoonlijke treffer.

Volgens Goto was er geen bedoeling om te kwetsen

Zijn credo: alles geven voor de kleuren die je op dat moment verdedigt, en het sentiment 90 minuten opzijzetten. In de heenmatch van de reguliere competitie in het Lotto Park liep hij niet weg van zijn verantwoordelijkheid en nam hij een penalty. Maar dat weerhield hem er niet van om na affluiten mee de overwinning van Anderlecht te vieren met de paarse aanhang.

Dat lijken Ludwig Augustinsson en Colin Coosemans intussen vergeten. De twee ervaren spelers konden de viering van de Japanner duidelijk niet smaken en zetten hem op zijn plaats. Goto was extra uitgelaten omdat hij voor het eerst sinds 15 februari weer de weg naar doel had gevonden, maar volgens hen zijn er dingen die je niet doet. Zijn 'fout'? Overduidelijk het embleem van Sint-Truiden kussen voor Stayen.

Goto begrijpt nog altijd niet wat hij verkeerd zou hebben gedaan

De speler betreurt niets: "Ik begreep niet waarom Anderlecht zo reageerde, en eerlijk gezegd begrijp ik het vandaag nog altijd niet. Mijn vreugde was niet tégen Anderlecht, maar vóór STVV. Ik ben mijn goal niet gaan vieren voor de spelers of de staf van Anderlecht", herinnert hij zich in Het Nieuwsblad. "Ik blijf erbij: ik heb niets verkeerd gedaan."

Lees ook... Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan
De relatie met Sporting Anderlecht lijkt daardoor definitief beschadigd, ondanks een contract dat hem tot juni 2028 aan paars-wit bindt. Zijn verbintenis lijkt nu vooral nog bedoeld om Anderlecht deze zomer een paar miljoen extra op te leveren bij een transfer. "Voor welke club ik volgend seizoen zal spelen? Dat is een vraagteken", besluit hij.

2 reacties
Meer nieuws

Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

08:20
Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

13:00
Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken Analyse

Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

12:20
1
Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

09:45
Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

12:40
Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

11:21
1
"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

12:00
Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

10:31
De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

11:06
'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

06:00
Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

10:50
1
De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

10:00
Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

08:00
Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

09:00
Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet" De derde helft

Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet"

09:00
Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

07:50
1
Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

23:30
2
Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

07:20
19
Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

07:00
1
"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

06:30
David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen"

David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen"

14:00
3
Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

23:00
Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

22:30
2
Union SG of Club Brugge? De meningen waren nog nooit zo verdeeld

Union SG of Club Brugge? De meningen waren nog nooit zo verdeeld

16:00
Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

22:00
1
'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

21:20
Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

21:40
1
Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

21:00
Pep Guardiola spreekt zich uit over PSG-Bayern: "Wat een rampzalige wedstrijd"

Pep Guardiola spreekt zich uit over PSG-Bayern: "Wat een rampzalige wedstrijd"

20:20
Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

20:00
Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

19:40
PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

19:20
Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

19:00
Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent

Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent

18:20
Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

18:40
2
DONE DEAL: Anderlecht haalt uit en strikt speler van ... Union SG

DONE DEAL: Anderlecht haalt uit en strikt speler van ... Union SG

15:30

Meer nieuws

