Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

Bij Anderlecht viel de viering van Keisuke Goto na zijn doelpunt, een tiental dagen geleden, niet in goede aarde. Hij heeft daar nu op gereageerd. En hij blijft best formeel in zijn bewoordingen, zoveel is duidelijk.

Mag je juichen als je scoort tegen een club waar je al gespeeld hebt? Keisuke Goto zegt volmondig ja, en ging zelfs nog een stap verder door te vieren tegen zijn eigen moederclub. Nadat hij scoorde tegen Anderlecht, hield de Japanner zich niet in: hij vierde zowel de zege als zijn persoonlijke treffer.

Volgens Goto was er geen bedoeling om te kwetsen

Zijn credo: alles geven voor de kleuren die je op dat moment verdedigt, en het sentiment 90 minuten opzijzetten. In de heenmatch van de reguliere competitie in het Lotto Park liep hij niet weg van zijn verantwoordelijkheid en nam hij een penalty. Maar dat weerhield hem er niet van om na affluiten mee de overwinning van Anderlecht te vieren met de paarse aanhang.

Dat lijken Ludwig Augustinsson en Colin Coosemans intussen vergeten. De twee ervaren spelers konden de viering van de Japanner duidelijk niet smaken en zetten hem op zijn plaats. Goto was extra uitgelaten omdat hij voor het eerst sinds 15 februari weer de weg naar doel had gevonden, maar volgens hen zijn er dingen die je niet doet. Zijn 'fout'? Overduidelijk het embleem van Sint-Truiden kussen voor Stayen.

Goto begrijpt nog altijd niet wat hij verkeerd zou hebben gedaan

De speler betreurt niets: "Ik begreep niet waarom Anderlecht zo reageerde, en eerlijk gezegd begrijp ik het vandaag nog altijd niet. Mijn vreugde was niet tégen Anderlecht, maar vóór STVV. Ik ben mijn goal niet gaan vieren voor de spelers of de staf van Anderlecht", herinnert hij zich in Het Nieuwsblad. "Ik blijf erbij: ik heb niets verkeerd gedaan."

De relatie met Sporting Anderlecht lijkt daardoor definitief beschadigd, ondanks een contract dat hem tot juni 2028 aan paars-wit bindt. Zijn verbintenis lijkt nu vooral nog bedoeld om Anderlecht deze zomer een paar miljoen extra op te leveren bij een transfer. "Voor welke club ik volgend seizoen zal spelen? Dat is een vraagteken", besluit hij.