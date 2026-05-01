PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Paris Saint-Germain en Bayern München maakten er deze week in de Champions League een halve finale van voor de geschiedenisboeken. Lothar Matthäus denkt dat Der Rekordmeister zal doorstoten én dat Vincent Kompany het verschil kan maken.

Hadden ze dit goed gezien? De aanwezige voetbalfans keken dinsdagavond hun ogen uit in het Parc des Princes. Na 45 minuten weergaloos voetbal stond er 3-2 op het scorebord tussen PSG en Bayern. Maar het spektakel ging na de pauze gewoon door.

PSG liep via Kvaratskhelia en Dembélé uit tot 5-2 en leek Bayern tegen het canvas te slaan. Toch veerden de bezoekers recht tot 5-4 en dat zonder Vincent Kompany langs de zijlijn. Onze landgenoot was geschorst. Alles is  nog mogelijk voor de terugwedstrijd, maar Bayer-legende Lothar Matthäus gelooft volop in de kansen van zijn ex-club.

Matthaus denkt dat Bayern doorstoot

"Ik ga ervan uit dat Bayern de finale haalt. Ze waren dinsdag al de betere ploeg", vertelt Matthäus bij Kicker, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Hun fysieke superioriteit", duidt hij aan als hét grote voordeel van Bayern tegenover PSG. "Ik ben bijna zeker dat PSG die snelheid geen 90 of 120 minuten kan volhouden in de Allianz Arena."

"Ze zijn achterin niet solide genoeg en trapten naar het einde toe op hun adem. Als het tot verlengingen zou komen, zal het fysieke voordeel van Bayern nóg groter worden", denkt Matthäus. "Het was hoe dan ook één van de beste - misschien wel dé beste - Champions League-match ooit."

"Zeker omdat het nog maar een halve finale was", ging hij verder. Kompany zal er deze keer wél bij zijn. "Vincent Kompany zal terug langs de zijlijn staan, en die kan een match beïnvloeden", klinkt het over onze landgenoot. Afspraak komende woensdag.

