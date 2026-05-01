Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Vincent Kompany is op weg om mooie dingen neer te zetten met Bayern München. En dus is de vraag waar het voor hem zal eindigen. Eerst meerdere prijzen pakken met de Duitsers, en dan? Franky Van der Elst heeft zich uitgelaten over de zaak.

Franky Van der Elst is simpelweg enorm onder de indruk van wat Vincent Kompany laat zien bij Bayern München. Hij zet dingen neer die zelfs ene Pep Guardiola niet wist neer te zetten bij de Duitse club. Gaat zich dat vertalen in prijzen?

Dit seizoen kan Bayern na de titel ook nog de Duitse DfB-Pokal én de Champions League winnen, al hebben ze na de 5-4 nederlaag op bezoek bij PSG wel werk aan de winkel in de terugwedstrijd van de halve finales.

Vincent Kompany klaar voor de absolute top volgens Franky Van der Elst

Maar het ziet er nog steeds goed uit voor Vince The Prince. Franky Van der Elst is in zijn FOXPOP voor Het Nieuwsblad dan ook zeer lyrisch voor de Belgische coach: "De Champions League, de treble... Ik steek mijn handen ervoor in het vuur dat hij vertrokken is voor een grote trainerscarrière. Na Bayern gaat hij niet meer terug naar af."

Rest de vraag: wat is de volgende stap voor Vincent Kompany? Bij Manchester City dromen ze al dat hij de opvolger kan of zal worden van ... alweer Pep Guardiola. Voor Van der Elst is het duidelijk: hij moet naar de absolute top.

Vincent Kompany te groot voor Belgische competitie?

"Real Madrid, Barcelona, Manchester City, PSG. Daar heeft hij zijn voet nu tussen de deur. En het is echt niet alleen omdat hij goeie spelers heeft. Mensen die dat denken, hebben nog nooit in een kleedkamer gestaan met al die vedetten."

Lees ook... PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

En wat dan met RSC Anderlecht? Hebben ze daar niet stilaan heel veel spijt dat ze hem zo snel lieten vertrekken bij tegenvallende resultaten? The Fox sust: “Ze hadden hem langer moeten houden, dat is zeker. Maar ik vind zoiets achteraf ook wel makkelijk gezegd. Er zijn toen ook mindere momenten geweest. En: Kompany was te groot om in België te coachen, toch?"

PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

19:20
'Romelu Lukaku plots gelinkt aan transfer naar grote rivaal'

'Romelu Lukaku plots gelinkt aan transfer naar grote rivaal'

17:40
Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

20:00
Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

19:40
Damso haalt uit naar het volkslied van de Rode Duivels: "Systemisch racisme" De derde helft

Damso haalt uit naar het volkslied van de Rode Duivels: "Systemisch racisme"

17:20
Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen

Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen

18:00
1
Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

18:40
1
Ivan Leko kristalhelder over de afwezigen van Club Brugge en de aanwezigheid van De Cat

Ivan Leko kristalhelder over de afwezigen van Club Brugge en de aanwezigheid van De Cat

17:00
1
'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht'

'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht'

14:20
2
Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent

Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent

18:20
DONE DEAL: Anderlecht haalt uit en strikt speler van ... Union SG

DONE DEAL: Anderlecht haalt uit en strikt speler van ... Union SG

15:30
Keuze met verstrekkende gevolgen: Jorthy Mokio (ex-Gent, nu Ajax) mag niet mee naar het WK 2026

Keuze met verstrekkende gevolgen: Jorthy Mokio (ex-Gent, nu Ajax) mag niet mee naar het WK 2026

16:30
Union SG of Club Brugge? De meningen waren nog nooit zo verdeeld

Union SG of Club Brugge? De meningen waren nog nooit zo verdeeld

16:00
'Vincent Kompany krijgt uitstekend nieuws: deze sterkhouder wil langer bij Bayern blijven'

'Vincent Kompany krijgt uitstekend nieuws: deze sterkhouder wil langer bij Bayern blijven'

09:30
De surprise van de chef in cruciale duels? "Niet te beroerd om Challenger Pro League te spelen, maar ..."

De surprise van de chef in cruciale duels? "Niet te beroerd om Challenger Pro League te spelen, maar ..."

16:15
Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

11:00
1
'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land'

'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land'

13:40
13
Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"

Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"

15:00
David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen"

David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen"

14:00
1
'KVC Westerlo gaat strijd aan met Utrecht en co voor doelpuntenmachine'

'KVC Westerlo gaat strijd aan met Utrecht en co voor doelpuntenmachine'

14:40
Club Brugge of Union? Taravel laat duidelijk verstaan welke ploeg hij de beste vindt

Club Brugge of Union? Taravel laat duidelijk verstaan welke ploeg hij de beste vindt

12:00
2
'Club Brugge wil Wolfsburg en Benfica aftroeven voor aanvaller'

'Club Brugge wil Wolfsburg en Benfica aftroeven voor aanvaller'

12:40
Man in vorm is duidelijk over doelen Beerschot: "Dat hebben we getoond"

Man in vorm is duidelijk over doelen Beerschot: "Dat hebben we getoond"

13:20
1
'Monsterlijke aanval: Bayern München wil topspits uit de Serie A als back-up voor Harry Kane'

'Monsterlijke aanval: Bayern München wil topspits uit de Serie A als back-up voor Harry Kane'

11:20
2
'Jongere broer van PSG-ster gelinkt aan ... Belgische club'

'Jongere broer van PSG-ster gelinkt aan ... Belgische club'

13:00
🎥 Ongezien: Braziliaanse spits mist 3 (!) strafschoppen in 6 minuten

🎥 Ongezien: Braziliaanse spits mist 3 (!) strafschoppen in 6 minuten

12:20
1
Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot

Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot

12:10
4
'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

10:30
'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge'

'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge'

07:40
5
België wel of niet tegen Iran op het WK? Gianni Infantino lijkt definitief uitsluitsel te brengen

België wel of niet tegen Iran op het WK? Gianni Infantino lijkt definitief uitsluitsel te brengen

10:00
'Sterkhouder STVV slikt opdoffer: transfer naar deze mooie club is van de baan'

'Sterkhouder STVV slikt opdoffer: transfer naar deze mooie club is van de baan'

08:00
'Twee clubs uit de Premier League willen Juventus verlossen van Loïs Openda'

'Twee clubs uit de Premier League willen Juventus verlossen van Loïs Openda'

09:00
Felice Mazzu is het beu: deze drastische maatregel nam hij na de nederlaag tegen Charleroi

Felice Mazzu is het beu: deze drastische maatregel nam hij na de nederlaag tegen Charleroi

08:40
5
Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

21:40
1
'Miljoenentransfer: ex-speler van KAA Gent goed op weg naar Europese halvefinalist'

'Miljoenentransfer: ex-speler van KAA Gent goed op weg naar Europese halvefinalist'

08:20
1
Cijfers liegen er niet om: al in februari wist Degryse wie Leko nodig zou hebben

Cijfers liegen er niet om: al in februari wist Degryse wie Leko nodig zou hebben

07:00

