Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

Vincent Kompany is op weg om mooie dingen neer te zetten met Bayern München. En dus is de vraag waar het voor hem zal eindigen. Eerst meerdere prijzen pakken met de Duitsers, en dan? Franky Van der Elst heeft zich uitgelaten over de zaak.

Franky Van der Elst is simpelweg enorm onder de indruk van wat Vincent Kompany laat zien bij Bayern München. Hij zet dingen neer die zelfs ene Pep Guardiola niet wist neer te zetten bij de Duitse club. Gaat zich dat vertalen in prijzen?

Dit seizoen kan Bayern na de titel ook nog de Duitse DfB-Pokal én de Champions League winnen, al hebben ze na de 5-4 nederlaag op bezoek bij PSG wel werk aan de winkel in de terugwedstrijd van de halve finales.

Vincent Kompany klaar voor de absolute top volgens Franky Van der Elst

Maar het ziet er nog steeds goed uit voor Vince The Prince. Franky Van der Elst is in zijn FOXPOP voor Het Nieuwsblad dan ook zeer lyrisch voor de Belgische coach: "De Champions League, de treble... Ik steek mijn handen ervoor in het vuur dat hij vertrokken is voor een grote trainerscarrière. Na Bayern gaat hij niet meer terug naar af."

Rest de vraag: wat is de volgende stap voor Vincent Kompany? Bij Manchester City dromen ze al dat hij de opvolger kan of zal worden van ... alweer Pep Guardiola. Voor Van der Elst is het duidelijk: hij moet naar de absolute top.

Vincent Kompany te groot voor Belgische competitie?

"Real Madrid, Barcelona, Manchester City, PSG. Daar heeft hij zijn voet nu tussen de deur. En het is echt niet alleen omdat hij goeie spelers heeft. Mensen die dat denken, hebben nog nooit in een kleedkamer gestaan met al die vedetten."



Lees ook... PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe›

En wat dan met RSC Anderlecht? Hebben ze daar niet stilaan heel veel spijt dat ze hem zo snel lieten vertrekken bij tegenvallende resultaten? The Fox sust: “Ze hadden hem langer moeten houden, dat is zeker. Maar ik vind zoiets achteraf ook wel makkelijk gezegd. Er zijn toen ook mindere momenten geweest. En: Kompany was te groot om in België te coachen, toch?"