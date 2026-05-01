Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

Joseph Oosting ontvangt nu zondag Standard op de Bosuil. De Great Old mikt op 12 op 12. Krijgt Eran Tuypens opnieuw zijn kans in de basis?

Eran Tuypens kreeg tegen Westerlo (2-4-zege) voor het eerst de kans om zich vanaf minuut één te bewijzen. De 20-jarige linkerpoot deed dat met verve en werkte een goed basisdebuut af.

Tuypens kreeg tegen de Kemphanen uiteindelijk 69 minuten toebedeeld door Joseph Oosting. Daarvoor had hij het moeten stellen met korte invalbeurten. Hij mocht in de reguliere competitie invallen tegen Standard en OH Leuven en in de play-offs opnieuw tegen OHL.

Tuypens speelde met veel sturm und drang

Zijn optreden tegen Westerlo smaakt ongetwijfeld naar meer voor de jongeling. "Hij is een exponent vanuit de academie", vertelde Joseph Oosting op zijn persbabbel, geciteerd door Het Nieuwsblad. "Ik vond hem relaxed, gefocust en met veel sturm und drang spelen."

"Eran is een eerzuchtig mannetje. Hij wil zich bewijzen", ziet de Antwerp-coach. "Ik hoef niet achter hem aan te zitten en dat is mooi. Maar: ergens komen is niet zo ingewikkeld. Hij moet structureel dat niveau blijven aantikken."



Tuypens en co tankten de voorbije weken vertrouwen na een mindere periode. Antwerp won achtereenvolgens van OH Leuven (2-0), Standard (1-2) en Westerlo (2-4). Volgt tegen de Rouches een vierde opeenvolgende zege?