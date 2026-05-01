Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2888

Joseph Oosting ontvangt nu zondag Standard op de Bosuil. De Great Old mikt op 12 op 12. Krijgt Eran Tuypens opnieuw zijn kans in de basis?

Eran Tuypens kreeg tegen Westerlo (2-4-zege) voor het eerst de kans om zich vanaf minuut één te bewijzen. De 20-jarige linkerpoot deed dat met verve en werkte een goed basisdebuut af.

Tuypens kreeg tegen de Kemphanen uiteindelijk 69 minuten toebedeeld door Joseph Oosting. Daarvoor had hij het moeten stellen met korte invalbeurten. Hij mocht in de reguliere competitie invallen tegen Standard en OH Leuven en in de play-offs opnieuw tegen OHL.

Tuypens speelde met veel sturm und drang

Zijn optreden tegen Westerlo smaakt ongetwijfeld naar meer voor de jongeling. "Hij is een exponent vanuit de academie", vertelde Joseph Oosting op zijn persbabbel, geciteerd door Het Nieuwsblad. "Ik vond hem relaxed, gefocust en met veel sturm und drang spelen."

"Eran is een eerzuchtig mannetje. Hij wil zich bewijzen", ziet de Antwerp-coach. "Ik hoef niet achter hem aan te zitten en dat is mooi. Maar: ergens komen is niet zo ingewikkeld. Hij moet structureel dat niveau blijven aantikken."


Tuypens en co tankten de voorbije weken vertrouwen na een mindere periode. Antwerp won achtereenvolgens van OH Leuven (2-0), Standard (1-2) en Westerlo (2-4). Volgt tegen de Rouches een vierde opeenvolgende zege?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Eran Tuypens

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 02/05 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 02/05 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Nieuwste reacties

Dostojewski Dostojewski over Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot YoniVL YoniVL over Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land' Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht' Eldonte Eldonte over 'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge' Green kill Green kill over Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League? The Purple Knight The Purple Knight over Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel Goro Goro over David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen" The Purple Knight The Purple Knight over Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie? VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over 'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved