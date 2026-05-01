Pep Guardiola spreekt zich uit over PSG-Bayern: "Wat een rampzalige wedstrijd"

Pep Guardiola zit niet verlegen om straffe uitspraken. De coach van Manchester City heeft een duidelijke mening over PSG-Bayern, maar wel met een stevige korrel ironie.

Pep Guardiola zat dinsdag niet voor de buis zoals de meeste voetballiefhebbers, maar was zelf aanwezig bij ... Stockport-Port Vale (1-2) in de Engelse derde klasse. Een opmerkelijke keuze van de Spanjaard, die op zijn persbabbel vrijdag meer uitleg gaf.

Negen goals is fantastisch

"Ik keek naar de kalender, zag dat het PSG-Bayern München was en dacht: ah, wat een rampzalige wedstrijd", klonk het met de nodige ironie, geciteerd door Sporza. "De trainers, Luis en Vinnie, zijn niet goed en het zijn echt slechte spelers."

"Ik hou van het Engelse voetbal, dus ging ik naar Stockport", voegde hij toe. "Maar dat is waar voetbal rond draait. Jij en ik zijn niet hetzelfde. Ik ben bijvoorbeeld knapper dan jij", richtte hij zich tot de journalist in kwestie.

Waarna hij toch een serieuzere toon aannam. "Als je negen doelpunten maakt in een halve finale is het top, fantastisch zelfs. Maar er zijn verschillende manieren en dat is waarom alle aspecten van het voetbal geaccepteerd moeten worden", verwees hij ook naar het duel tussen Atlético Madrid en Arsenal.



Guardiola en Manchester City zijn zelf betrokken in een bitsige titelstrijd met Arsenal. De Gunners gaan momenteel op kop met 73 punten. City volgt met 70 eenheden, maar heeft één wedstrijd minder gespeeld.