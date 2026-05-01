Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

Venezia zal volgend seizoen opnieuw in de Serie A spelen. De club van landgenoten Richie Sagrado en Joël Schingtienne keert zo na één jaar al terug naar het hoogste niveau in Italië. Een gelijkspel tegen Spezia was voldoende.

Venezia zakte vorig seizoen uit de Serie A, maar mag één seizoen later dus al opnieuw proeven van het hoogste niveau. Het had genoeg aan een punt op het veld van Spezia, het huidige nummer 19 in de Serie B.

Sagrado scoort de 0-2

Daarbij was een hoofdrol weggelegd voor enkele Belgen. Joël Schingtienne (ex-OHL) mocht centraal achterin in de basis starten voor de bezoekers en speelde de hele wedstrijd. Richie Sagrado (ook ex-OHL) mocht 23 minuten meevoetballen en was daarin goed voor een doelpunt. Onze landgenoot tekende voor de 0-2, nadat John Yeboa de score had geopend voor Venezia.

De thuisploeg vocht zich nog terug tot 2-2, waardoor Venezia de festiviteiten een weekje leek te moeten gaan uitstellen. Het kreeg echter nog de hulp van Mantova, dat met een late goal nummer drie Monza versloeg en zo de promotie van Venezia veiligstelde.

Bij Venezia stond met Filip Stankovic de broer van Club-speler Aleksandar tussen de palen. Ook hij mag volgend seizoen naar de Serie A en treedt in de voetsporen van zijn vader en Inter-legende Dejan Stankovic.



Er stijgen twee teams rechtstreeks naar de Serie A. Het tweede ticket is met nog één speeldag te gaan virtueel in handen van nummer twee Frosinone. Als het niet verliest op de laatste speeldag, is het zeker van de promotie. Een derde promotieticket wordt verdeeld na play-offs tussen de nummers drie en acht.