Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
De finale van de Promotion Play-offs zal tussen Beerschot en Lommel gaan. Maar zullen de Mannekes kunnen rekenen op hun coach Mo Messoudi? Daar ziet het er nu tóch naar uit.

We nemen u even terug mee in het recente verleden. Beerschot werkte op 2 april een oefenwedstrijd af tegen de beloften van OH Leuven. Van La Parra deelde in die partij vlak voor de pauze een slag uit aan een tegenstander. Hij kreeg daarvoor rood.

Mo Messoudi betrad het veld en ging verhaal halen bij de scheidsrechter van dienst. Naar verluidt om te vragen of zijn team niet met 11 mocht blijven spelen. Messoudi zou toen ook gezegd hebben dat de scheidsrechters "hier niks van mogen maken, anders zullen er problemen volgen". De arbitrage voelde zich bedreigd door de uitlatingen van de Beerschot-coach.

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal legde Messoudi een effectieve schorsing van één speeldag en een boete van 500 euro op. Die straf liep op tot twee matchen, omdat Messoudi nog een voorwaardelijke schorsing van één speeldag had staan.

Beerschot was daar niet mee akkoord en ging in beroep. "De club betwist de ten laste gelegde feiten en zal daarom de opgelegde schorsing in hoger beroep aanvechten. Wij blijven onze coach steunen en hebben er alle vertrouwen in dat de situatie op een correcte en objectieve manier opnieuw zal worden beoordeeld", klonk het op de clubwebsite.


Er viel ondertussen nog altijd geen beslissing, wat zou betekenen dat Messoudi gewoon plaats mag nemen op de bank voor de twee duels tegen Lommel. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Volgende week zou er een uitspraak moeten zijn. Als Messoudi dan toch geschorst wordt, zal hij de eventuele barrages tegen Dender missen.

