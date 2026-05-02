Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt
Club Brugge speelt dit weekend andermaal een belangrijk duel tegen RSC Anderlecht. Winst is alweer een must als ze de greep op een mogelijke twintigste titel niet willen doen verslappen. Ivan Leko sprak vooraf de pers toe.

Er staat dan ook enorme druk op de ketel, weet Ivan Leko. "Er kan een enorme druk zijn, die zal er altijd zijn. Het mag in geen enkele match verkeerd lopen", gaf hij daarover zelf ook meteen aan op zijn persconferentie.

"Dat is het voordeel van het team dat leidt in vergelijking met het team dat achtervolgt. Zij kunnen wel een misstap veroorloven." En dus is het aan de Bruggelingen om er te staan in hun wedstrijd tegen RSC Anderlecht.

Club Brugge wil ook RSC Anderlecht kloppen in het Astridpark

"Het is het moment om te tonen hoe goed we zijn en dat we offensief het beste team zijn. Vorig weekend hadden we de kleine verandering die we nodig hadden, nu moeten we naar een nog hoger niveau", aldus nog Leko.

"In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij. We hebben daar 19 of 20 jaar niet gewonnen. In de laatste jaren is er wel wat veranderd, maar we moeten klaar zijn voor een topmatch", beseft de oefenmeester van Club Brugge.

De stress kan enkel toenemen bij Club Brugge, Union SG en de rest

"We hoopten altijd op een mirakel op bezoek bij Anderlecht. Nu is het een andere zaak geworden, maar het blijft een grootse wedstrijd. Het gaat over een rechtstreekse tegenstander. Elke wedstrijd wordt de stress groter en de druk ook."

"We weten dat het een hete wedstrijd zal worden in Brussel. We moeten ons daar op voorbereiden. In hun laatste thuiswedstrijd verdienden ze meer en waren ze goed. Er zat veel energie in hun spel, veel pressing en druk. Er waren veel goede zaken. Dat we zoveel voor hun staan in de stand? Dat kan de kijk op de zaak vertroebelen."

Ivan Leko kristalhelder over de afwezigen van Club Brugge en de aanwezigheid van De Cat

Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet" De derde helft

Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dens

Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

Pep Guardiola spreekt zich uit over PSG-Bayern: "Wat een rampzalige wedstrijd"

Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht'

'Romelu Lukaku plots gelinkt aan transfer naar grote rivaal'

PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent

DONE DEAL: Anderlecht haalt uit en strikt speler van ... Union SG

Union SG of Club Brugge? De meningen waren nog nooit zo verdeeld

Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen

Damso haalt uit naar het volkslied van de Rode Duivels: "Systemisch racisme" De derde helft

Club Brugge of Union? Taravel laat duidelijk verstaan welke ploeg hij de beste vindt

'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge'

Keuze met verstrekkende gevolgen: Jorthy Mokio (ex-Gent, nu Ajax) mag niet mee naar het WK 2026

De surprise van de chef in cruciale duels? "Niet te beroerd om Challenger Pro League te spelen, maar ..."

Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"

'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

