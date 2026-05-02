Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

Club Brugge speelt dit weekend andermaal een belangrijk duel tegen RSC Anderlecht. Winst is alweer een must als ze de greep op een mogelijke twintigste titel niet willen doen verslappen. Ivan Leko sprak vooraf de pers toe.

Er staat dan ook enorme druk op de ketel, weet Ivan Leko. "Er kan een enorme druk zijn, die zal er altijd zijn. Het mag in geen enkele match verkeerd lopen", gaf hij daarover zelf ook meteen aan op zijn persconferentie.



"Dat is het voordeel van het team dat leidt in vergelijking met het team dat achtervolgt. Zij kunnen wel een misstap veroorloven." En dus is het aan de Bruggelingen om er te staan in hun wedstrijd tegen RSC Anderlecht.

Club Brugge wil ook RSC Anderlecht kloppen in het Astridpark

"Het is het moment om te tonen hoe goed we zijn en dat we offensief het beste team zijn. Vorig weekend hadden we de kleine verandering die we nodig hadden, nu moeten we naar een nog hoger niveau", aldus nog Leko.

"In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij. We hebben daar 19 of 20 jaar niet gewonnen. In de laatste jaren is er wel wat veranderd, maar we moeten klaar zijn voor een topmatch", beseft de oefenmeester van Club Brugge.

De stress kan enkel toenemen bij Club Brugge, Union SG en de rest

"We hoopten altijd op een mirakel op bezoek bij Anderlecht. Nu is het een andere zaak geworden, maar het blijft een grootse wedstrijd. Het gaat over een rechtstreekse tegenstander. Elke wedstrijd wordt de stress groter en de druk ook."

"We weten dat het een hete wedstrijd zal worden in Brussel. We moeten ons daar op voorbereiden. In hun laatste thuiswedstrijd verdienden ze meer en waren ze goed. Er zat veel energie in hun spel, veel pressing en druk. Er waren veel goede zaken. Dat we zoveel voor hun staan in de stand? Dat kan de kijk op de zaak vertroebelen."