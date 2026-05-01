Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Cercle Brugge ontving vanavond Zulte Waregem in de Relegation Play-offs. Het was een wedstrijd waar niets meer van afhing, maar dat hield beide teams niet tegen om er een vermakelijk kijkstuk van te maken. Het werd 2-3 in Jan Breydel na een laat doelpunt van Opoku.

Cercle Brugge en Zulte Waregem waren beide al zeker van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Daardoor konden ze vrijuit voetballen in Jan Breydel en dat vertaalde zich in een aangenaam duel. Voor de aftrap werd Gary Magnée in de bloemetjes gezet als Speler van het jaar van Cercle. In de tribunes viel de aanwezigheid van Cercle-eigenaar Dmitryi Rybolovlev op. Bij Cercle geen Hannes Van Der Bruggen door een enkelblessure. Bij de bezoekers verhuisde Jelle Vossen opnieuw naar de bank.

Cercle begon goed en Vanzeir zette Gabriël meteen aan het werk. Essevee dreigde kort daarop via Ementa na goed voorbereidend werk van Lemoine. We kregen doelpogingen aan beide kanten te zien. Aké en Lemoine waren gevaarlijk voor de bezoekers, waarna Warleson ook moest ingrijpen op een laag schot van Opoku.

Cercle gaat rusten met 1-0

Het bleef goed over en weer gaan, maar het was Cercle dat halfweg de eerste helft op voorsprong kwam. Ibrahima Diaby lette goed op na een save van Gabriël op een schot van Diop en werkte goed af: 1-0. Nazinho raakte daarna de lat met een rechtsreekse hoekschop, bijna goed voor de 2-0. Diop viel daarna uit bij de thuisploeg. We gingen rusten met een krappe voorsprong voor groen-zwart, maar de bezoekers hadden geen zin in een nederlaag.



De tweede helft was nog geen kwartier onderweg toen Jeppe Erenbjerg uithaalde met links en het overwicht van Essevee verzilverde. Het schot van de Deen verdween precies in de hoek: 1-1. Cercle reageerde vrijwel meteen. Vanzeir werd in een eerdere fase nog vergeten door invaller Diakité, maar haalde daarna knap uit na een voorzet van Gerkens: 2-1.

Essevee gaat erop en erover

Zulte Waregem was echter niet van plan om het hierbij te laten. Dat resulteerde meteen in de gelijkmaker van Aké. Die trapte fraai in de winkelhaak voor de 2-2. Na een reeks wissels maakten beide teams zich op voor de intense slotfase. Gabriël moest daarin plat op een schot van Diakité, maar we leken een gelijkspel te krijgen. Dat was echter buiten Opoku gerekend. De Ghanees trapte de 2-3 binnen op aangeven van Ukja en bezorgde Essevee in de 88ste minuut de volle buit.

Cercle probeerde in de absolute slotfase de bakens nog te verzetten. Dat leverde nog enkele gevaarlijke standjes op, maar breken deed Zulte Waregem niet. Ook dankzij een uitstekende parade van Gabriël. Het bleef zo bij 2-3, de eerste nederlaag bij Cercle voor Lars Friis. Essevee heeft nu vier punten voorsprong op Cercle en wint de Relegation Play-offs.

Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

