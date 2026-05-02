Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

Joseph Oosting ontvangt zondag Standard met zijn Antwerp. De Nederlander blikte vooruit en duidde daarbij een belangrijk verschil aan tussen voetbal in België en Nederland.

Antwerp zit in de goede flow. Het herstelde zich in de play-offs na twee opeenvolgende nederlagen en won zijn laatste drie duels. OH Leuven (2-0), Standard (1-2) en KVC Westerlo (2-4) moesten eraan geloven. Nu wil Oosting opnieuw de scalp van Standard, maar deze keer voor eigen volk.

Antwerp kijkt de Luikenaars na iets meer dan een week opnieuw in de ogen. "Dat we hen zo snel opnieuw ontmoeten, hoort nu eenmaal bij het systeem", vertelde Oosting daarover op zijn persconferentie, geciteerd door Het Nieuwblad. "Inzake tactiek en scenario’s kunnen we heel wat meenemen uit die wedstrijd (die op 1-2 eindigde, red.)."

Anders dan in Nederland

Zowel Antwerp als de Rouches doen nog mee voor de winst in de Europe Play-offs, net als Genk en Westerlo. "Dat is het mooie aan het Belgische voetbal: het niveau van de ploegen ligt dicht bij elkaar", vindt Oosting.

"Elk detail in een wedstrijd kan beslissend zijn. Het is niet zo dat wanneer we zondag normaal doen, we ook zullen winnen", stipt hij aan. "Dat is anders dan in Nederland. De wedstrijden zijn intens. Het liefst hadden we natuurlijk Play-off 1 gespeeld, maar ook nu strijden we nog voor een Europees ticket."



Antwerp kan met een zege een goede zaak doen. Het zou dan sowieso al over Standard springen in de stand. Maar het zou daarmee vooral de jacht op Genk en Westerlo volop openen.