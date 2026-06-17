Onmisbaar! Dit is het plan met Romelu Lukaku voor de rest van het toernooi

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Onmisbaar! Dit is het plan met Romelu Lukaku voor de rest van het toernooi
Foto: © photonews
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Met alle respect voor Charles De Ketelaere, maar tegen Egypte misten we toch Romelu Lukaku in de spits. Naast zijn afgedwongen own goal wordt vooral gewoon zijn aanwezigheid gemist. Een dreiging qua fysiek en snelheid.

De meningen over De Ketelaere zijn prestatie waren verdeeld, maar wij vonden hem een heel correcte match spelen. Strijdend voor elke bal en werkend in elk duel. Maar ja, wat CDK niet heeft is de indrukwekkende fysiek en kracht van Big Rom.

De Ketelaere kan man-op-man gedekt worden terwijl er bij Lukaku constant twee verdedigers moeten staan of hij zet er eentje met zijn enorme lichaam gewoon aan de kant of pakt hem op snelheid. Je hebt er gewoon eentje nodig om de bal af te blokken en eentje die Lukaku afblokt.

Maar hoe lang gaat het nog duren vooraleer Rudi Garcia en zijn medische staf denken dat hij klaar is om te starten? Van wat we horen moet Lukaku nu al ingetoomd worden. Hij oogt ontspannen, maar is ongelooflijk hongerig om vanaf het begin aan de match te staan.

Als hij nodig is tegen Nieuw-Zeeland...

Tegen Iran zal dat nog niet het geval zijn, maar als hij zo blijft evolueren in zijn trainingsritme zou het wel eens kunnen dat hij tegen Nieuw-Zeeland aan de aftrap komt, zeker als het dan nog om het doelpuntensaldo gaat om de eerste plaats te bemachtigen. Of ja, een ander scenario waar we nu zeker nog niet aan willen denken.

Lukaku is nog altijd onmisbaar, de grootste Belgische spits die we ooit gehad hebben. De technische en medische staf zijn voorzichtig met hem, maar als het nodig is, zullen ze hem gebruiken. Het was immers ook niet de bedoeling dat hij gisteren een dik halfuur ging spelen. Eerder een tien minuten minder.

Maar na de groepsfase moet hij klaar zijn om aan matchen te starten. En dat scheelt hem zelfs meer dan een slok op een borrel...

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Romelu Lukaku

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