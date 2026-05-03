Datum: 03/05/2026 16:00
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 6
Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp
Jelle Heyman vanuit Bosuilstadion
Wat begon als een hold-up is uitgedraaid op een volledige blamage voor Antwerp in het eigen Bosuilstadion. Antwerp verloor thuis met zware 0-5 cijfers van Standard. Bij de rust stond Antwerp al 0-3 achter na een lesje in efficiëntie maar ook in de tweede helft lukte het Antwerp niet om te scoren.

Antwerp domineert

De inzet van het duel tussen Antwerp en Standard was duidelijk: de winnaar zou samen met RC Genk en Westerlo mee aan de leiding komen in de Europe Play Offs.

Antwerp was in de openingsfase alvast de gretigste ploeg om mee naar die leidersplaats te klimmen. Na een 9 op 9 was Antwerp dan ook de ploeg in vorm. Maar de bal wou er niet in voor de Great Old.

De Great Old opende de debatten via een kopbal van Zeno Van Den Bosch maar Standard-doelman Epolo reageerde met een uitstekende kattensprong. Op het schot van Scott van buiten de 16 niet veel later was Epolo kansloos maar de bal belandde op de lat.

De 21-jarige doelman moest zich vervolgens nog een keertje onderscheiden op een afstandsschot van Valencia. Kortom: Antwerp ging vol op zoek naar de openingstreffer.

Standard slaat Antwerp KO voor rust

Maar wie met de kansen morst, krijgt het deksel op de neus en dat weten ze in Deurne-Noord nu ook. Kerk had eerst nog een kans de nek omgewrongen en één omschakeling later lag de bal in het doel van Nozawa. Tsunashima wou de voorzet van Saïd wegsliden voor de neus van Nkada maar raakte de bal slecht waardoor die in zijn eigen doel belandde.

De bezoekers lieten twee minuten later zien hoe je simpel door het centrum van de tegenstander kan voetballen via Nkada en Saïd. Die eerste ontving de bal terug van Saïd, kon alleen op Nozawa afgaan en werkte beheerst af.

Het was nog niet gedaan voor de rust want na een vrije trap van Nielsen verscheen Bates voor de neus van Nozawa. Hij devieerde de bal met zijn bil voorbij de Antwerp-doelman en legde het leer vervolgens met links in het lege doel.

Saïd trapt Antwerpse hoop aan diggelen

Een lesje in voetbalefficiëntie waardoor Antwerp zo snel mogelijk moest scoren in de tweede helft om nog wat uit de wedstrijd te halen of om net zoals Westerlo op zaterdag een driedubbele achterstand in eigen huis nog op te halen in de tweede helft.

Maar die ambities werden al snel een halt toegeroepen door Saïd. De winger omspeelde Van Den Bosch aan de rand van de 16 met een dubbele overstap en knalde via de lat de hoop van Antwerp aan diggelen.

Een eerreder voor Antwerp dan maar? Neen, ook die was hen niet gegund. Kerk legde de bal nochtans panklaar voor de ingevallen Adekami maar ook hij kon Epolo niet verschalken. De Congolees maakte zich goed breed om zijn netten schoon te houden.

De moed zakte even in de schoenen bij de thuisploeg en dat sijpelde soms ook door in de manier van verdedigen want zowel Van Den Bosch als Tsunashima zagen er niet ideaal uit wanneer Saïd doorbreekt op rechts. De Standard-speler bleef koelbloedig oog in oog met Nozawa, omspeelde de doelman en zorgde voor een forfaitscore. 

Mohr en Ayensa kregen nog de kans om de score nog te laten oplopen maar kregen de bal er geen zesde keer in. Aan de overkant mocht Al-Sahafi van Oosting ook eens proberen om Epolo te verschalken maar ook hij slaagde er niet in om de thuisploeg op het scorebord te zetten.

De score werd niet nog zwaarder voor Antwerp maar Kiki Kouyaté zorgde wel nog voor een nog zuurdere nasmaak. De verdediger kreeg een invalbeurt van 25 minuten en pakte daarin tweemaal geel waardoor de Great Old de match met 10 moest eindigen.

Opstellingen

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.25 7
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Van Den Bosch Zeno   90' 5.91 4.5
  • Nauwkeurige passes: 62/70 (88.6%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 66' 6.52 5
  • Nauwkeurige passes: 60/66 (90.9%)
Meer statistieken
Foulon Daam 90' 6.6 5
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/9 (22.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Tuypens Eran 66' 6.03 5
  • Nauwkeurige passes: 41/52 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 90' 6.35 5
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Praet Dennis 85' 6.39 4.5
  • Nauwkeurige passes: 51/61 (83.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
Meer statistieken
Valencia Anthony 90' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Scott Christopher 90' 6.18 5.5
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Hamdaoui Youssef 45' 5.87 5
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kerk Gyrano 66' 6.66 4.5
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Bank
Al-Sahafi Marwan 24' 6.38 5
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hairemans Geoffrey 0'  
Thoelen Yannick 0'  
Benítez Mauricio 5' 5.81  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Van Helden Rein 24' 5.79 5.5
  • Nauwkeurige passes: 26/26 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Adekami Farouck 45' 5.54 5
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Bijl Glenn 0'  
Somers Thibo 23' 5
Kouyaté Kiki   24' 4.86 3
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
Meer statistieken
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 8.29 8.5
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/37 (24.3%)
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 7.22 7
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Bates David 90' 8.78 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Schoten op doel: 3/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 7.87 7.5
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Fossey Marlon 55' 6.71 6.5
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Nielsen Casper A 82' 7.7 8
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/27 (59.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim 90' 6.65 7
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Mortensen Gustav 90' 6.55 6.5
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Abid Adnane A 63' 7.7 7.5
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
NKada Timothée 63' 7.64 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Said Rafiki ⚽ ⚽ A 82' 9.84 8.5
  • Goals: 2
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Bank
Mohr Tobias 27' 7.12 6.5
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Mehssatou Nayel 8' 6.98  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ayensa Dennis 27' 6.78 7
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Pirard Lucas 0'  
Homawoo Josué 35' 7.15 7
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
Meer statistieken
Nguene Bernard 8' 6.53  
Meer statistieken
Dierckx Daan 0'  
Spoden Charli 0'  
Assengue Steeven 0'  
LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

Wie had na een drietal speeldagen in de Play Offs verwacht dat Standard en Antwerp nog vol mee zouden strijden voor dat laatste Europese ticket? Wel, na 5 speeldagen ligt h...

Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard
