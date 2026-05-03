Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

Wat begon als een hold-up is uitgedraaid op een volledige blamage voor Antwerp in het eigen Bosuilstadion. Antwerp verloor thuis met zware 0-5 cijfers van Standard. Bij de rust stond Antwerp al 0-3 achter na een lesje in efficiëntie maar ook in de tweede helft lukte het Antwerp niet om te scoren.

Antwerp domineert

De inzet van het duel tussen Antwerp en Standard was duidelijk: de winnaar zou samen met RC Genk en Westerlo mee aan de leiding komen in de Europe Play Offs.

Antwerp was in de openingsfase alvast de gretigste ploeg om mee naar die leidersplaats te klimmen. Na een 9 op 9 was Antwerp dan ook de ploeg in vorm. Maar de bal wou er niet in voor de Great Old.

De Great Old opende de debatten via een kopbal van Zeno Van Den Bosch maar Standard-doelman Epolo reageerde met een uitstekende kattensprong. Op het schot van Scott van buiten de 16 niet veel later was Epolo kansloos maar de bal belandde op de lat.

De 21-jarige doelman moest zich vervolgens nog een keertje onderscheiden op een afstandsschot van Valencia. Kortom: Antwerp ging vol op zoek naar de openingstreffer.





Standard slaat Antwerp KO voor rust

Maar wie met de kansen morst, krijgt het deksel op de neus en dat weten ze in Deurne-Noord nu ook. Kerk had eerst nog een kans de nek omgewrongen en één omschakeling later lag de bal in het doel van Nozawa. Tsunashima wou de voorzet van Saïd wegsliden voor de neus van Nkada maar raakte de bal slecht waardoor die in zijn eigen doel belandde.

De bezoekers lieten twee minuten later zien hoe je simpel door het centrum van de tegenstander kan voetballen via Nkada en Saïd. Die eerste ontving de bal terug van Saïd, kon alleen op Nozawa afgaan en werkte beheerst af.

Het was nog niet gedaan voor de rust want na een vrije trap van Nielsen verscheen Bates voor de neus van Nozawa. Hij devieerde de bal met zijn bil voorbij de Antwerp-doelman en legde het leer vervolgens met links in het lege doel.

Saïd trapt Antwerpse hoop aan diggelen

Een lesje in voetbalefficiëntie waardoor Antwerp zo snel mogelijk moest scoren in de tweede helft om nog wat uit de wedstrijd te halen of om net zoals Westerlo op zaterdag een driedubbele achterstand in eigen huis nog op te halen in de tweede helft.

Maar die ambities werden al snel een halt toegeroepen door Saïd. De winger omspeelde Van Den Bosch aan de rand van de 16 met een dubbele overstap en knalde via de lat de hoop van Antwerp aan diggelen.

Een eerreder voor Antwerp dan maar? Neen, ook die was hen niet gegund. Kerk legde de bal nochtans panklaar voor de ingevallen Adekami maar ook hij kon Epolo niet verschalken. De Congolees maakte zich goed breed om zijn netten schoon te houden.

De moed zakte even in de schoenen bij de thuisploeg en dat sijpelde soms ook door in de manier van verdedigen want zowel Van Den Bosch als Tsunashima zagen er niet ideaal uit wanneer Saïd doorbreekt op rechts. De Standard-speler bleef koelbloedig oog in oog met Nozawa, omspeelde de doelman en zorgde voor een forfaitscore.

Mohr en Ayensa kregen nog de kans om de score nog te laten oplopen maar kregen de bal er geen zesde keer in. Aan de overkant mocht Al-Sahafi van Oosting ook eens proberen om Epolo te verschalken maar ook hij slaagde er niet in om de thuisploeg op het scorebord te zetten.

De score werd niet nog zwaarder voor Antwerp maar Kiki Kouyaté zorgde wel nog voor een nog zuurdere nasmaak. De verdediger kreeg een invalbeurt van 25 minuten en pakte daarin tweemaal geel waardoor de Great Old de match met 10 moest eindigen.