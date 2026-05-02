Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

Na 6 speeldagen in de Europe Play Offs maken nog 5 van de 6 ploegen kans op het laatste Europese ticket. Racing Genk zag Westerlo gelijkspelen tegen OH Leuven maar ging dan zelf onderuit in Charleroi na doelpunten van Van Den Kerkhof en Guiagon.

Heymans op de paal

Racing Genk opende de play offs met een 1-2 overwinning op het veld van Antwerp en een duidelijk signaal naar de andere ploegen dat de Limburgers na het missen van de top 6 vol voor winst in de Europe Play Offs zouden gaan, samen met het mogelijke bijhorende Europees ticket. 5 speeldagen later staat Genk nog steeds aan de leiding maar hebben ze Westerlo op gelijke hoogte laten komen, kan morgen Antwerp of Standard op gelijke hoogte komen én staat de verliezer van morgen samen met Charleroi op amper 3 punten. Met 5 op een zakdoek dus.

De bezoekers uit Limburg begonnen nochtans als betere partij in Charleroi. Een kansenfestival was de eerste helft zeker niet maar ex-Carolo Daan Heymans had toch tweemaal een grote kans om te scoren. Eerst trof hij de paal, vervolgens zorgde Koné met een uitstekende parade ervoor dat Heymans de score niet opende met een kopslag.

Charleroi beter uit kleedkamer

Charleroi kon niet veel meer doen dan twee slappe afstandschotjes die eenvoudig gepareerd werden door Brughmans. In het slot van de eerste helft werd de jonge doelman wel gevloerd door een schot van Blum maar Visser floot al snel af voor een voorafgaande fout op Kongolo.

De tweede helft kon alvast alleen maar beter gaan dan de vrij kansarme eerste helft en daar zorgde vooral de thuisploeg voor. Eerst kwam Scheidler nog een schoenmaat tekort om de voorzet van Nzita in doel te verwerken, niet veel later lukte het wel met de Franse spits als aangever. Kongolo kon Scheidler niet buitenspel zetten, die zag Van Den Kerkhof voor doel sprinten. De winger troefde Kayembe af en werkte beheerst in één tijd de bal in doel.





Nicky Hayen greep in met een driedubbele wissel maar die ingreep bleek al snel tevergeefs. Visser werd namelijk naar het scherm geroepen nadat Bangoura een voorzet vanop rechts met de arm beroerde. Visser had enkele herhalingen en verschillende perspectieven nodig om uiteindelijk toch naar de stip te wijzen. Brughmans dook nog naar de juiste hoek maar kon de ingevallen Guiagon niet van de 2-0 houden.

Genk probeerde nog wel op zoek te gaan naar aansluitingstreffer maar kon Charleroi-doelman Koné nooit echt onder druk zetten. De Ivoriaan kwam een paar keer goed tussen op een hoge bal maar werd niet gedwongen tot grote saves. Eén keer moest hij nog een schot van El Ouahdi pareren maar die save zal nooit in de statistieken vermeld staan aangezien de rechtsachter werd afgevlagd voor buitenspel.

Racing Genk verliest zo voor de eerste keer in de Europe Play Offs, Charleroi begon niet sterk aan de play offs en staan misschien wel vijfde, ze volgen op amper drie punten van de Limburgers.