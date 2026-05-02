Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

Niemand moet zeggen dat Play-off 2 geen spektakel kan opleveren. De heuse remontada van Westerlo tegen OHL is het bewijs: van 0-3 ging het naar 3-3. Westerlo komt zo voorlopig op gelijke hoogte van Genk, maar de Limburgers blijven leider in de Europe Play-offs.

Na de uitbrander van Felice Mazzu bleef het niet bij woorden. De OHL-trainer gaf maar liefst zes andere spelers een kans. Bij Westerlo waren er toch ook drie wijzigingen na de thuisnederlaag tegen Antwerp. De ploeg van Issame Charaï zou bij winst voorlopig over Genk naar de leiding springen in Play-off 2. Een inspiratieloos Westerlo onderging echter de volledige eerste helft.

OHL was wel vier keer gevaarlijk, goed voor drie geldige doelpunten. Traoré was één van die nieuwe namen in de basiself: de Guineeër tikte de voorzet van Kaba binnen (0-1). Traoré bleef ook daarna actief: de aanvaller ontfutselde Kimura de bal en bracht George in stelling. De middenvelder schoof de 0-2 voorbij Jungdal en de te laat komende Lapage.

Afkeuren van 0-4 cruciale beslissing

Daar bleef het ook niet bij. Via Teklab en Lakomy kwam de bal bij Gil, die zijn voorzet voor doel zwiepte. Vaesen stond vrij en hoefde maar binnen te tikken: zijn eerste doelpunt voor OHL, uitgerekend tegen ex-ploeg Westerlo. Vaesen trof niet veel later zelfs al opnieuw raak. De lijnrechter vlagde echter voor buitenspel.

Tilde OHL niet al te zwaar aan die afgekeurde 0-4? Dan was dat verkeerd gedacht, want even knipperen met de ogen na rust en het stond plots ... 2-3! Sayyadmanesh buffelde op voorzet van Reynolds de eerredder in doel. Die stond nog maar pas op het bord, of invaller Patrão vond Sakamoto na balverlies van George. De dribbelvaardige Sakamoto schoof de aansluitingstreffer door de benen van Leysen in doel.





Sayyadmanesh brengt Westerlo langszij

De toeschouwers in 't Kuipje kregen dan ook een totaal omgekeerd spelbeeld te zien, met een Westerlo dat nu de forcing voerde. Sayyadmanesh zag zijn knal op de paal belanden, anders was dit de 3-3 geweest. Het was echter slechts uitstel van executie. Reynolds ging neer na een ingreep van Nyakossi, ref De Cremer wees naar de stip. Sayyadmanesh achter de bal en deze keer was de Kempense comeback wel compleet.

Diep in de extra tijd was zelfs de absolute climax niet veraf voor de thuisploeg: Reynolds tikte de bal echter tegen de paal. Het bleef dus bij 3-3, wat al bij al wel billijk is, aangezien beide ploegen elk één helft voor hun rekening namen. Genk speelt als leider in Play-off 2 later vanavond nog uit bij Charleroi.