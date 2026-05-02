'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

Union ligt nog altijd op koers voor een tweede opeenvolgende titel. Dat levert verschillende sterkhouders van de Brusselaars interesse op van buitenlandse clubs. Kjell Scherpen is er daar een van.

Scherpen (26) is aan een sterk seizoen bezig tussen de palen van Union. In de play-offs moest de grote Nederlander zich nog maar twee keer omdraaien. In de reguliere competitie werd hij slechts zeventien keer geklopt. Hij is daarmee de minst gepasseerde doelman in onze eerste klasse.

Kjell Scherpen naar Freiburg?

Scherpen laat zich daardoor opmerken in het buitenland. Volgens het Duitse Kicker staat hij op het lijstje van SC Freiburg als mogelijke vervanger van Noah Atubolo, de vaste keeper in het Zwarte Woud.

Ook Mio Backhaus (Werder Bremen), Dennis Seimen (SC Paderborn, verhuurd door VfB Stuttgart) en Nahuel Noll (Hannover 96, verhuurd door Hoffenheim) zouden op datzelfde lijstje prijken.

Scherpen mag daardoor dromen van een mooie stap naar een van de vijf Europese topcompetities. Zijn contract loopt nog tot midden 2028. Volgens Transfermarkt is hij momenteel 7 miljoen euro waard.



Scherpen speelde eerder al voor Brighton, KV Oostende (huur), Vitesse (huur) en Sturm Graz (huur). In de zomer van 2025 kocht Union hem voor 2 miljoen euro weg bij Brighton. Volgt een jaar later al een nieuwe transfer?