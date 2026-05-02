Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

Het einde van de play-offs in ons land. Hoera volgens sommigen, oliedom volgens anderen. Ook Pieter Nieuwenhuis ziet het met lede ogen aan. Hij was in 2007 al een van de bedenkers van ons huidige systeem met play-offs.

Hij liet zich uit over de zaak en liet daarbij weten dat er wat hem betreft alternatieven waren, zoals een League Phase of cross-border voetbal. Maar het wordt dus een ‘flat 18’, geen goede zaak volgens Pieter Nieuwenhuis in zijn analyse.

Al denkt hij ook meteen dat het niet per se lang zal duren voor we in ons land opnieuw met play-offs te maken zullen hebben. Want is het niet iets typisch Belgisch om zowat altijd van mening te veranderen? Wait & see of toch niet?

“Ik denk dat jullie in België wel weer tot jullie zinnen zullen komen. Hier begrijpt men dat een format belangrijk is en heeft men de moed om er regelmatig naar te kijken en het in vraag te stellen. Het laatste woord is er dan ook nog niet over gezegd”, klinkt het in Het Nieuwsblad.



"Zeker met die hangende rechtszaak rond de verankering van de belofteploegen in 1B. Als er een nieuwe discussie komt, moet men wel zorgen dat er zoveel mogelijk mensen mee aan tafel zitten. Dat zorgt voor draagvlak en maakt dat je een brede, gefundeerde basis krijgt. Zo is het in Denemarken ook gegaan."