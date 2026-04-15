Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

Pieter Nieuwenhuis is de man die met zijn bedrijf Hypercube ooit de Belgische play-offs bedacht. Hij ziet dan ook met lede ogen aan dat de play-offs na dit seizoen zullen verdwijnen. Dat wordt ook een stap in de verkeerde richting volgens hem.

Het einde van de play-offs in ons land. Hoera volgens sommigen, oliedom volgens anderen. Ook Pieter Nieuwenhuis ziet het met lede ogen aan. Hij was een van de bedenkers van ons huidige systeem met play-offs.

Het kon op een andere manier

“Ik ben het eens dat het met dit systeem niet verder kan, maar het kon ook op een andere manier. Het Belgisch voetbal doet zich met deze evolutie tekort", aldus Nieuwenhuis in gesprek met Het Nieuwsblad over de zaak.

"Door de recente uitbreiding van de Europese clubtoernooien en nieuwe toernooien van de FIFA groeit het aantal speelmomenten, waardoor je als binnenlandse competitie moet inbinden qua wedstrijdvolume. Al kon dat ook op een andere manier."

League Phase-systeem zoals in de Champions League?

"Het Belgische voetbal doet zich met deze evolutie tekort en zal ontegensprekelijk een stapje terug moeten zetten", spreekt Nieuwenhuis uit vanuit de simulaties van heel wat wedstrijden en competities. Er waren alternatieven nochtans.


Een systeem met een League Phase zoals de Europese competities had voor wat minder wedstrijden kunnen zorgen in het eerste deel van de competitie. Een jaar geleden had hij nog een andere optie: “Het enige logische antwoord is cross-border voetbal."

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

