Bedenker van Belgische play-offs heeft opvallend plan en stevige kritiek: "Dat was oliedom"

Pieter Nieuwenhuis is de man die met zijn bedrijf Hypercube ooit de Belgische play-offs bedacht. Hij heeft zich nu uitgelaten over wat voor hem een mogelijk nieuw competitieformat kan zijn.

“Het enige logische antwoord is cross-border voetbal. Dat je landen met elkaar kan verbinden en de toppers tegen elkaar kan laten spelen”, aldus Nieuwenhuis in MidMid over het competitieformat.

BeNe-liga als ideaal model?

Een eventuele BeNe-liga zou dus volgens hem een goed idee zijn. “In het vrouwenvoetbal heeft het bestaan en wordt er ondertussen al opnieuw over nagedacht. Ik geloof in de toekomst van een BeNe-liga.”

“Je maakt op die manier de markt veel groter. Bedrijven die in beide landen adverteren krijgen plots een markt van dertig miljoen mensen en je krijgt een economie van de omgang van Spanje.”

Seizoen splitsen

“Dat is helemaal anders dan het nu is. Wat het probleem was? Dat de ploegen onder de top-8 van de competitie nooit meer tegen de toppers spelen. Als je het wil doen, dan moet je het seizoen splitsen. Het idee van één grote competitie was oliedom.”

Nieuwenhuis heeft in zijn model een duidelijke visie: “Tot aan Kerstmis speel je met elkaar in het binnenland om daarna de top-6 tegen elkaar te laten spelen. De grote ploegen komen elkaar zo tegen en dat zou een feest zijn. De inschrijven via de UEFA zou apart zijn, dus de Europese tickets blijven gewaarborgd.”