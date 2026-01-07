Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje

Ver was het niet: oud-speler van Anderlecht bracht tijdens de stage een bezoekje
Foto: © photonews
Anderlecht is momenteel op trainingskamp in het zuiden van Spanje. De Mauves hebben gisteren bezoek ontvangen tijdens de training.

De Mauves hebben hun koffers gepakt in Jerez de la Frontera, vlak naast Cádiz. Wat het mooie blauwe hemelbeeld van gisteren niet liet zien, is dat de groep een begin van de stage meemaakte onder een stortbui, een tegenslag die ook gebeurde tijdens het trainingskamp van Club Brugge in Marbella.

De regen is sindsdien gaan liggen, maar de velden blijven nog steeds erg drassig. De kern heeft echter het plezier teruggevonden met het bezoek van een voormalige teamgenoot. Federico Gattoni, actief bij Sevilla FC, stapte voor een uur de auto in om zijn oude medespelers terug te zien.

Lachende gezichten en herinneringen

De Argentijnse verdediger was twee jaar geleden uitgeleend voor de tweede helft van het seizoen, hij speelde tien wedstrijden in paars-wit, in een rol als invaller bij problemen met Jan Vertonghen of Zeno Debast.

Vele leden van de huidige kern waren er toen al bij. Zo hebben we hem uitgebreid zien praten met Luis Vazquez en Nilson Angulo, die toen nog ver verwijderd was van een basisplaats.


Van zijn kant keerde Federico Gattoni terug bij Sevilla FC na een nieuw verhuurperiode bij River Plate, waar hij nauwelijks speelde. Bij zijn terugkeer in Andalusië kreeg hij geen speelminuten: dit seizoen stond hij op geen enkel wedstrijdfblad.

