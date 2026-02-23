"Het wordt zeldzaam, petje af" : Speciaal verzoek van KV Mechelen werd door La Louvière aanvaard

Bjorn Vandenabeele en Scott Crabbé vanuit La Louvière
| 2 reacties
"Het wordt zeldzaam, petje af" : Speciaal verzoek van KV Mechelen werd door La Louvière aanvaard
Fred Vanderbiest was verheugd over de overwinning van KV Mechelen in La Louvière. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de Wolven te bedanken voor hun gastvrijheid.

Elke persconferentie begint traditioneel met een kort felicitatiewoordje van de bezoekende coach aan zijn collega. Maar vandaag ging Fred Vanderbiest nog een stap verder: "Ik wilde La Louvière bedanken voor de ontvangst van gisteren. We mochten hier de dag voor de match trainen, ze stelden hun stadion ter beschikking. Dat zie je nog zelden in het hedendaagse voetbal. Zeker bij ploegen die punten nodig hebben. Ze hadden nee kunnen zeggen, niemand had dat abnormaal gevonden, maar ze hebben het toch toegestaan, petje af".

Het idee was uiteraard om te wennen aan het kunstgras: "Bij ons hebben we twee kunstgrasvelden voor de jeugd, maar de ondergrond is niet te vergelijken. Hier is het een kunstgras van de nieuwste generatie, met kurk. We wilden eraan wennen door erop te spelen, zodat we het niet pas op de wedstrijddag moesten ontdekken".

De Mechelse staf leert uit zijn fouten: "Voor de match op Sint-Truiden hadden we het niet gevraagd. Ik wilde de gewoontes niet omgooien. En daar had ik al snel spijt van toen ik onze match zag (0-1-nederlaag, nvdr)".

Een voorbereiding die haar vruchten afwierp

Voor het overige kon Vanderbiest alleen maar tevreden zijn over de prestatie van zijn mannen: "We hebben de match van begin tot eind gedomineerd, die rode kaart speelde ons uiteraard in de kaart. We hadden het balbezit en gaven heel weinig kansen weg. Je zag La Louvière loeren, wachtend op de counter. We scoorden op sleutelmomenten, net voor en net na de rust. Daarna hielden we de bal in de ploeg zonder nog druk te moeten zetten".

"Uiteindelijk hebben we een rustige namiddag beleefd. Het feit dat we geen derde hebben gemaakt, is misschien een minpuntje. Je weet nooit: op een stilstaande fase had de bal goed kunnen vallen voor hen en werd het 1-2. Maar dat is niet gebeurd; we bleven met veel métier verdedigen. Volgende week wacht ons een heel belangrijke thuismatch tegen Zulte Waregem. We moeten winnen, dat zou ons aanzienlijk dichter bij een plek in de Champions' Play-offs brengen", besluit hij.

2 reacties
