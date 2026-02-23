Premier League opgeschrikt door racisme: ex-Genk-speler Arokodare en Mundle slachtoffer

Na het duel tussen Wolverhampton en Crystal Palace (1-0) werd Tolu Arokodare overspoeld met racistische berichten. Ook Romaine Mundle van Sunderland kreeg online haat over zich heen. Beide clubs reageren scherp.

Tolu en Mundle slachtoffers van racisme

Triest nieuws uit de Premier League, waar meerdere gevallen van racisme gemeld zijn. Wolverhampton verloor met 1-0 van Crystal Palace. Nadien kreeg ex-Genk-speler Tolu Arokodare heel wat racistische berichten.

Dat deelde zijn club zelf mee via de officiële kanalen. Wolves geeft aan "geschokt" te zijn door de talrijke berichten die Tolu ontving. "Er is geen plaats voor racisme – niet in het voetbal, niet online en nergens in de samenleving. We veroordelen dit verwerpelijke en onwettige gedrag in de strengst mogelijke bewoordingen", klinkt het.

Clubs en Premier League werken samen met de politie

"Tolu kan rekenen op onze volledige en onvoorwaardelijke steun. Geen enkele speler zou aan dergelijke haat mogen worden blootgesteld, louter omdat hij zijn job uitoefent. We staan pal achter hem en achter alle voetballers die dit misbruik moeten ondergaan van anonieme accounts die ogenschijnlijk straffeloos handelen."

De club zal nu met de Premier League en de politie samenwerken om de verantwoordelijken te identificeren. Maar het bleef niet bij Tolu alleen. Ook Sunderland-speler Romaine Mundle werd het mikpunt van beledigende berichten.





"Het verwerpelijke gedrag van meerdere personen is onaanvaardbaar en zal onder geen enkele omstandigheid door de club worden getolereerd", klinkt het op de clubwebsite. "Deze personen vertegenwoordigen Sunderland AFC, onze waarden of onze gemeenschap niet — en zij zijn niet welkom op Wearside."