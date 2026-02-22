Paniek in de tent bij Genk: sterkhouder buiten strijd na spectaculaire val?

KRC Genk ging in eigen huis zwaar onderuit tegen Standard: 0-3. Bovendien zijn er ook de nodige zorgen om Kos Karetsas, die in het slot van de wedstrijd na een tackle spectaculair neerkwam en moest worden vervangen.

KRC Genk verloor in eigen huis zwaar van Standard met 0-3. En zo heeft Genk een slechte zaak gedaan in de strijd om de Champions' Play-offs. Donderdag wacht bovendien opnieuw een belangrijk duel in de Europa League.

Karetsas valt spectaculair in slot van wedstrijd Genk tegen Standard

Mogelijk gaat het dat bovendien moeten zien te rooien zonder Kos Karetsas, die mogelijk even buiten strijd gaat zijn. Dat zou een extra domper kunnen zijn in het proberen te behalen van de Europese doelstellingen én de doelstellingen richting Champions' Play-offs.

Zo'n vijf minuten voor het einde werd Karetsas neergehaald. Daarbij viel hij uiteindelijk vrij spectaculair en hij viel op zijn hoofd neer. Daardoor had hij verzorging nodig en uiteindelijk moest hij ook meteen worden vervangen.

Valt de schade mee bij Karetsas?

De jonge Griek moest ondersteund worden na de verzorging en van het veld geholpen door Genk. Hij kon wel wandelen, waardoor niet meteen aan een heel zware blessure moet worden gedacht. Toch was er wel wat paniek.

Lees ook... Wat is er aan de hand met Karetsas? Genk-coach Hayen komt met eerste (korte) update›

Ook spelers van Standard zagen in dat Karetsas meteen verzorging nodig had en dat het zeker geen simulatie was. We willen hem bij deze alvast veel beterschap en een voorspoedige terugkeer toewensen op de voetbalvelden.