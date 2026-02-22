Dit heeft Antwerp-trainer Joseph Oosting te zeggen na late domper tegen Union SG

Antwerp leek op weg naar een punt tegen Union, maar slikte in blessuretijd alsnog een pijnlijke nederlaag. Trainer Joseph Oosting sprak na afloop van een wrede avond in het Dudenpark.

Antwerp heeft zaterdagavond met 2-1 verloren van Union SG. De Brusselaars speelden niet bepaald goed voetbal, maar hielden via een kopbal van Sykes in blessuretijd de drie punten wel thuis. Voor de bezoekers was het een ferme domper.

"Voetbal is wreed", stelde Joseph Oosting na afloop vast bij Sporza. "We kregen de beste kans met Kerk, maar het is een verhaal dat al vaker voorgekomen is. We hadden de zaken goed voor elkaar en toch gingen we rusten met een achterstand."

Oosting baalt na late domper

Maar al snel volgde de gelijkmaker, die ook verdiend was. Meer naar het einde van de wedstrijd toe, kroop Antwerp achteruit. Union begon door te duwen voor een nieuw doelpunt en The Great Old brak onder de druk.

"Ons plan klopte, in de omschakelmomenten kwamen we eruit. We kwamen een paar keer goed weg, maar we hebben tegen een goede ploeg vier à vijf grote kansen bij elkaar gespeeld."

Lees ook... De dag na de paniek: Union SG komt met nieuws naar buiten over Promise David ›

"Daar ben ik tevreden over, maar niet over de uitslag. We pakken weer een doelpunt in de blessuretijd en daar moeten we echt wel van leren. We hadden meer verdiend", aldus Oosting.