Standard zorgt voor spektakel: grote blunders bezorgen Genk loodzware domper

Standard heeft zondagnamiddag met 0-3 gewonnen op het veld van Racing Genk. De Rouches verrasten met twee doelpunten voor rust, terwijl Genk opmerkelijk zwak voor de dag kwam.

KRC Genk nam het zondagnamiddag op tegen Standard. Nicky Hayen koos voor exact dezelfde elf als donderdag tegen Dinamo Zagreb. Eén wijziging bij de Rouches: Bates kwam in de ploeg voor Homawoo.

Standard begon meteen met hoge pressing op Genk, dat het daar moeilijk mee had. De Limburgers kwamen er moeilijk uit en konden op offensief vlak ook niet meteen de oplossing vinden. Dat terwijl Standard wel gevaarlijk kon zijn.

Standard verrast voor rust

Rond het halfuur probeerde de thuisploeg de wedstrijd echt in handen te nemen, maar zonder veel succes. Na zo'n 36 minuten spelen was het Matricule 16 dat op voorsprong kwam. Fossey schermde het leer af van alle Genk-verdedigers in het Genkse strafschopgebied en gaf terug tot bij Hautekiet.

De jonge verdediger stond te wachten aan de rand van de zestienmeter en knalde de bal met een streep in de winkelhaak. Een kleine tien minuten later was het opnieuw prijs, en opnieuw was het door kinderlijk verdedigen van Genk.

Defensief geklungel nekt Genk

Sadick liet zich véél te makkelijk aftroeven in een duel met Saïd, waarna de Standard-speler alleen op doel kon aflopen. Hij twijfelde niet en liet Lawal een tweede keer achterom kijken. Wat Sadick liet zien bij dit tegendoelpunt is bijna onbegrijpelijk.





Na de rust greep Nicky Hayen in: Bibout en Steuckers out, Mirisola en Sor in. De boodschap van Euvrard aan zijn troepen was ook duidelijk: 45 minuten lang alles dichtgooien. Voetballen moest niet meer.

Genk domineerde maar had het bijzonder moeilijk met het breken van de Luikse muur. Uiteindelijk viel het volgende doelpunt opnieuw aan Luikse zijde. Na een onwaarschijnlijke inschattingsfout van Matte Smets kon Abid alleen op Lawal af. Hij knalde het leer via de deklat binnen.

Zo'n vijf minuten voor het einde werd Karetsas neergehaald. Hij viel op spectaculaire wijze en moest meteen verzorgd worden aan het hoofd. Hij werd vervangen en ging meteen, ondersteund door een lid van de staf, naar binnen.

Geen top zes voor Racing

Door deze verrassende zege klimt Standard naar plaats acht in het klassement, met 34 punten. Racing Genk staat op de zevende plaats en telt één punt meer. Als de Limburgers gewonnen hadden, sloten ze het weekend sowieso in de top zes af. Een gemiste kans dus.