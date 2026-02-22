KRC Genk KRC Genk
0-1
36' Ibe Hautekiet (Marlon Fossey)
0-2
45' Rafiki Said
0-3
74' Adnane Abid
Datum: 22/02/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26
Standard zorgt voor spektakel: grote blunders bezorgen Genk loodzware domper
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
56 reacties
Standard zorgt voor spektakel: grote blunders bezorgen Genk loodzware domper
Foto: © photonews

Standard heeft zondagnamiddag met 0-3 gewonnen op het veld van Racing Genk. De Rouches verrasten met twee doelpunten voor rust, terwijl Genk opmerkelijk zwak voor de dag kwam.

KRC Genk nam het zondagnamiddag op tegen Standard. Nicky Hayen koos voor exact dezelfde elf als donderdag tegen Dinamo Zagreb. Eén wijziging bij de Rouches: Bates kwam in de ploeg voor Homawoo.

Standard begon meteen met hoge pressing op Genk, dat het daar moeilijk mee had. De Limburgers kwamen er moeilijk uit en konden op offensief vlak ook niet meteen de oplossing vinden. Dat terwijl Standard wel gevaarlijk kon zijn.

Standard verrast voor rust

Rond het halfuur probeerde de thuisploeg de wedstrijd echt in handen te nemen, maar zonder veel succes. Na zo'n 36 minuten spelen was het Matricule 16 dat op voorsprong kwam. Fossey schermde het leer af van alle Genk-verdedigers in het Genkse strafschopgebied en gaf terug tot bij Hautekiet.

De jonge verdediger stond te wachten aan de rand van de zestienmeter en knalde de bal met een streep in de winkelhaak. Een kleine tien minuten later was het opnieuw prijs, en opnieuw was het door kinderlijk verdedigen van Genk.

Defensief geklungel nekt Genk

Sadick liet zich véél te makkelijk aftroeven in een duel met Saïd, waarna de Standard-speler alleen op doel kon aflopen. Hij twijfelde niet en liet Lawal een tweede keer achterom kijken. Wat Sadick liet zien bij dit tegendoelpunt is bijna onbegrijpelijk. 

Na de rust greep Nicky Hayen in: Bibout en Steuckers out, Mirisola en Sor in. De boodschap van Euvrard aan zijn troepen was ook duidelijk: 45 minuten lang alles dichtgooien. Voetballen moest niet meer.

Genk domineerde maar had het bijzonder moeilijk met het breken van de Luikse muur. Uiteindelijk viel het volgende doelpunt opnieuw aan Luikse zijde. Na een onwaarschijnlijke inschattingsfout van Matte Smets kon Abid alleen op Lawal af. Hij knalde het leer via de deklat binnen.

Zo'n vijf minuten voor het einde werd Karetsas neergehaald. Hij viel op spectaculaire wijze en moest meteen verzorgd worden aan het hoofd. Hij werd vervangen en ging meteen, ondersteund door een lid van de staf, naar binnen.

Geen top zes voor Racing

Door deze verrassende zege klimt Standard naar plaats acht in het klassement, met 34 punten. Racing Genk staat op de zevende plaats en telt één punt meer. Als de Limburgers gewonnen hadden, sloten ze het weekend sowieso in de top zes af. Een gemiste kans dus. 

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 6.0 6
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/12 (16.7%)
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 90' 6.6 6
  • Nauwkeurige passes: 54/56 (96.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.1 6
  • Nauwkeurige passes: 132/140 (94.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.2 5
  • Nauwkeurige passes: 88/90 (97.8%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 90' 6.6 5
  • Nauwkeurige passes: 91/104 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Heymans Daan 85' 6.1 6
  • Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 59/72 (81.9%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
Ito Junya 69' 5.9 6
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos 85' 6.3 7
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 3/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/11 (9.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Steuckers Jarne 51' 6.8 5
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bibout Aaron 51' 6.5 4
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Sor Yira Collins 39' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Medina Yaimar 0'  
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 5' 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Nkuba Ken 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 39' 6.5 5
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Adedeji-Sternberg Noah 5' 6.3  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Palacios Adrian 0'  
Erabi Jusef 21' 6.3 5
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
 

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 8.4 6
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 16/42 (38.1%)
Meer statistieken
Fossey Marlon A 89' 6.9 7
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bates David 90' 7.5 7
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 8.0 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 7.3 7
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Meer statistieken
Mortensen Gustav 90' 6.6 6
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Mohr Tobias A 78' 7.1 7
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/19 (47.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim 90' 6.6 7
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Ilaimaharitra Marco 89' 6.3 5
  • Nauwkeurige passes: 20/29 (69%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Said Rafiki 66' 7.7 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Ayensa Dennis 66' 6.3 5
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
Meer statistieken
Bank
Mehssatou Nayel 1' 7.0  
Meer statistieken
Henry Thomas 0'  
Abid Adnane 24' 7.6 6
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Kuavita Leandre 0'  
Homawoo Josué 1' 7.0  
Meer statistieken
El Hankouri Mohamed 12' 6.5 6
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Spoden Charli 0'  
Dizdarević Belmin 0'  
NKada Timothée 24' 6.5 5
  • Nauwkeurige passes: 1/7 (14.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Herbeleef KRC Genk - Standard
Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Charleroi Charleroi
