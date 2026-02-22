Datum: 22/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26
Stadion: Easi Arena

LIVE: KV Mechelen komt op voorsprong

Een goede voorzet in de rug van de verdediging door Therence Koudou en Kerim Mrabti kopt de 0-1 tegen de netten

Tijd   45' 24" 
45
 We krijgen 5 minuten blessuretijd.
37

Goal 		Doelpunt van Kerim Mrabti (Therence Koudou)
Een goede voorzet in de rug van de verdediging door Therence Koudou en Kerim Mrabti kopt de 0-1 tegen de netten
34
 Vervangen Pape Moussa Fall
Ingevallen Owen Maës
31
 KV Mechelen is baas, maar tot echte kansen komen ze niet
26
 Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
25
 Krijgen we een doelpunt voor KV Mechelen? De VAR is het aan het nakijken...
Kiki Vanrafelghem scoort, maar Van Brederode staat buitenspel. Het doelpunt gaat niet door
18
  Rode kaart voor Majeed Ashimeru
18
 Krijgen we een rode kaart voor Majeed Ashimeru? De VAR is het aan het nakijken...
Het is streng. Een gele kaart had juist geweest, maar Majeed moet het veld verlaten
16
  Gele kaart voor Majeed Ashimeru
13
 Gillot met het schot, maar de bal gaat ver over het doel van KV Mechelen
7
 Moussa Fall ging alleen door richting het doel van KV Mechelen, maar er werd geflagd voor buitenspel
1
 La Louvière - KV Mechelen: 0-0
La Louvière (La Louvière - KV Mechelen)
La Louvière: Marcos Hernán Peano - Wagane Faye - Yllan Okou - Maxence Maisonneuve - Jordi Liongola - Majeed Ashimeru - Sami Lahssaini - Joël Ito - Nolan Gillot - Jerry Afriyie - Pape Moussa Fall
Bank: Celestin De Schrevel - Thierry Lutonda - Samuel Gueulette - Dario Benavides - Nachon Nsingi - Bryan Soumaré - Cristian Makaté - Owen Maës

KV Mechelen (La Louvière - KV Mechelen)
KV Mechelen: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Mory Konaté - Redouane Halhal - Therence Koudou - Kerim Mrabti - Fredrik Hammar - Mathis Servais - Myron van Brederode - Bouke Boersma - Keano Vanrafelghem
Bank: Jose Marsa - Maxim Kireev - Bilal Bafdili - Benito Raman - Tijn Van Ingelgom - Halil Ozdemir - Moncef Zekri - Dikeni Salifou - Bill Antonio

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Faye Wagane 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Okou Yllan 6.5  
Okou Yllan 6.5
Maisonneuve Maxence 6.5  
Maisonneuve Maxence 6.5
Liongola Jordi 6.2  
Liongola Jordi 6.2
Ashimeru Majeed   6.3  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lahssaini Sami 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Ito Joël 6.8  
Ito Joël 6.8
Gillot Nolan 6.9  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Afriyie Jerry 7.0  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Moussa Fall Pape 6.4  
Moussa Fall Pape 6.4
Bank
De Schrevel Celestin  
Lutonda Thierry  
Gueulette Samuel  
Benavides Dario  
Nsingi Nachon  
Soumaré Bryan  
Makaté Cristian  
Maës Owen  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
St. Jago Tommy 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 22/22 (100%)
Meer statistieken
Konaté Mory 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 16/16 (100%)
Meer statistieken
Halhal Redouane 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
Meer statistieken
Koudou Therence 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mrabti Kerim 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Servais Mathis 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 6.2  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Boersma Bouke  
Vanrafelghem Keano 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Marsa Jose  
Kireev Maxim  
Bafdili Bilal  
Raman Benito  
Van Ingelgom Tijn  
Ozdemir Halil  
Zekri Moncef  
Salifou Dikeni  
Antonio Bill  

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Charleroi Charleroi
