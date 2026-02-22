LIVE: KV Mechelen komt op voorsprong

45

We krijgen 5 minuten blessuretijd.



37



Doelpunt van Kerim Mrabti (Therence Koudou)

Een goede voorzet in de rug van de verdediging door Therence Koudou en Kerim Mrabti kopt de 0-1 tegen de netten



34

Pape Moussa Fall

Owen Maës





31

KV Mechelen is baas, maar tot echte kansen komen ze niet



26

Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.





25

Krijgen we een doelpunt voor KV Mechelen? De VAR is het aan het nakijken...

Kiki Vanrafelghem scoort, maar Van Brederode staat buitenspel. Het doelpunt gaat niet door



18

Rode kaart voor Majeed Ashimeru





18

Krijgen we een rode kaart voor Majeed Ashimeru? De VAR is het aan het nakijken...

Het is streng. Een gele kaart had juist geweest, maar Majeed moet het veld verlaten



16

Gele kaart voor Majeed Ashimeru





13

Gillot met het schot, maar de bal gaat ver over het doel van KV Mechelen



7

Moussa Fall ging alleen door richting het doel van KV Mechelen, maar er werd geflagd voor buitenspel



1

La Louvière - KV Mechelen: 0-0



