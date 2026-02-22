Volg Zulte Waregem - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
-
Datum: 22/02/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26
LIVE: Kan Anderlecht eindelijk nog eens winnen op het veld van Zulte Waregem?
Foto: © photonews

Om 18u30 ontvangt SV Zulte Waregem het RSC Anderlecht in de Elindus Arena voor een duel tussen twee ploegen die snakken naar punten. Zowel Essevee als paars-wit verkeren de voorbije weken in woelig vaarwater.

Zulte Waregem won sinds begin november amper twee keer in dertien competitiewedstrijden en verloor zeven keer. Daardoor is het weggezakt naar de twaalfde plaats, net boven de degradatiezone. Met een zege kan het opnieuw wat ademruimte creëren tegenover de achtervolgers.

Ook Anderlecht zit in een serieuze sportieve dip. Sinds 13 december kon het niet meer winnen in de competitie en pakte het slechts 3 op 21. Bovendien wacht paars-wit al vier speeldagen op een doelpunt, sinds de 4-2-nederlaag bij AA Gent.

Anderlecht heeft al vier maten niet meer gescoord

Opvallend genoeg draaiden de recente onderlinge duels in het voordeel van Zulte Waregem uit. De West-Vlamingen wonnen hun laatste drie wedstrijden tegen Anderlecht, telkens met 3-2. Dat belooft op papier spektakel, al kampt Anderlecht duidelijk met een scoringsprobleem.

Naast het sportieve belang zit er ook druk op de bank. Jeremy Taravel is nog steeds interim-coach na het ontslag van Besnik Hasi, maar het is onzeker of hij het seizoen uitdoet. Bij een nieuwe misstap zou zijn positie verder onder druk komen te staan.


De naam van Alfred Schreuder circuleert nog steeds nadrukkelijk als mogelijke opvolger, al ligt hij nog onder contract in Saudi-Arabië. Voor Anderlecht is de boodschap duidelijk: winnen in Waregem is niet alleen belangrijk voor het klassement, maar mogelijk ook voor de toekomst van de coach.

Prono Zulte Waregem - Anderlecht

Zulte Waregem wint
Gelijk
Anderlecht wint
Zulte Waregem Zulte Waregem wint Gelijk Anderlecht Anderlecht wint
29.72% 30.07% 40.21%
Populairste
1-2
(77x)		 1-1
(60x)		 2-1
(59x)

Vergelijking Zulte Waregem - Anderlecht

Positie

12
4

Punten

29
37

Gewonnen

7
10

Verloren

10
8

Gescoorde doelpunten

34
30

Doelpunten tegen

38
30

Gele kaarten

41
62

Rode kaarten

3
3

Onderlinge duels gewonnen

10
9
35
10/08 16:00 Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/01 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
20/10 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 Anderlecht Anderlecht
12/02 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
09/01 13:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/12 16:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/03 18:15 Anderlecht Anderlecht 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/12 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Anderlecht Anderlecht
07/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 7-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
08/11 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
10/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/10 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
03/03 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Anderlecht Anderlecht
25/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/07 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
31/03 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
12/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
20/11 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 Anderlecht Anderlecht
22/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/04 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
13/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/10 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Anderlecht Anderlecht
01/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/12 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 Anderlecht Anderlecht
27/09 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Anderlecht Anderlecht
15/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/09 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-3 Anderlecht Anderlecht
19/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Anderlecht Anderlecht
27/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/09 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Anderlecht Anderlecht
21/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/11 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Anderlecht Anderlecht
05/12 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
28/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
30/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Anderlecht Anderlecht
28/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 6-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
30/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/08 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Anderlecht Anderlecht
07/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/10 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 Anderlecht Anderlecht
24/02 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Anderlecht Anderlecht
15/09 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
20/12 20:15 Anderlecht Anderlecht 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/10 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Anderlecht Anderlecht
08/05 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 Anderlecht Anderlecht
05/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
11/12 14:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/12 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Anderlecht Anderlecht
Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13:30 Standard Standard
La Louvière La Louvière 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Charleroi Charleroi
