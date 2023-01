Nog vijf punten boven degradatiezone: Zulte Waregem dient Anderlecht nog maar eens uppercut toe

Anderlecht heeft nu ook verloren tegen de nummer 17 in de stand. Zulte Waregem kwam vroeg op voorsprong, maar Raman scoorde twee keer in twee minuten. In de tweede helft gaf Anderlecht het volledig uit handen, alweer door individuele fouten. Ndour en Fadera bezorgden hen verlies nummer 11.

Benito Raman mocht na het muiten van Fabio Silva nog eens starten. Voor de eerste keer sinds 28 augustus 2022, toen er op Union verloren werd. Niet meteen een goed voorteken. Bewijs daarvoor: Derijck moet het eerste halfuur zo'n 20 ballen weggekopt hebben. Wie komt er ook op om lange ballen te gaan versturen naar een voorlinie Raman, Amuzu en Stroeykens. Geen enkele komt boven de 1m80 uit. En als dan je beste speler nog gaat beginnen knoeien, heb je echt een probleem. Verbruggen speelde Debast aan, maar die vergat achteruit te kijken. Fadera zette druk en Gano kreeg de bal voor zijn voeten: 0-1 na tien minuten. Tegen de nummer 17 in het klassement, maar wel een ploeg die een serieuze kwaliteitsinjectie kreeg. © photonews © photonews Maar dan was daar Benito Raman, altijd wel opportunistisch. Geen man voor hoge ballen op te gooien, maar als je ze hem in zijn voeten geeft, kan hij er wel weg mee. Eerst duwde hij een afgeblokt schot van Trebel tegen de netten. En nog geen twee minuten later maakte hij er 2-1 van met een in de verste hoek geschilderde bal. Prachtig gedaan. Zijn revanche voor zoveel maanden tweede viool te moeten spelen. Zelfs Stroeykens en Stassin waren hem op een bepaald moment voorbijgestoken. Defensief geklungel En ja, Trebel... Die moet dus altijd spelen zolang hij nog onder contract staat. Anderlecht kan het zich niet permitteren van hem op de bank te laten. Hij is de enige die het spel kan verleggen en oplossingen vindt. Maar Zulte Waregem was nog niet uitgespeeld. Vormer verstuurde een schitterende lange pass en invaller Ndour controleerde en scoorde. De thuisploeg vond het wel hands, maar de VAR niet: 2-2. Nieuwe aanwinst Dreyer kreeg nog de beste kans op de 3-2 voor Anderlecht, maar zijn controle was niet goed genoeg. Aan de overkant liep het wel weer mis. Murillo liet zich kinderlijk in de wind zetten door Fadera en die kreeg vrije baan naar de 2-3. Wat een geklungel achterin! Anderlecht moet echt achteruit beginnen kijken. De degradatiezone begint steeds meer te wenken.