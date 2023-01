Peter Vandenbempt gelooft nog in een mirakel: "Voldoende om in top acht mee te draaien"

Voetballend loopt het voor geen meter bij Anderlecht. De resultaten blijven maar uit.

De nederlaag tegen Zulte Waregem drukte paarswit met de neus op de feiten. Het staat middenin de posities voor Play-off 2 of de degradatie naar de Challenger Pro League.

Zes punten is het verschil voor PO2, vijf richting degradatieplaatsen. “Dit Anderlecht heeft onvoldoende kwaliteit voor de top vier, maar wel voldoende om in de top acht mee te draaien. Alleen lukt dat niet als de intrinsieke kwaliteiten van spelers er niet uitkomen”, zegt Peter Vandenbempt op Sporza.

Het woord degradatiekandidaat komt erg hard aan in het Lotto Park en op Neerpede. “Minstens tot zaterdag is het antwoord voor mij ja. Het is alleen maar omdat Anderlecht een instituut is, dat veel mensen een slag om de arm houden. Ik denk voor alle duidelijkheid niet dat Anderlecht dit jaar degradeert, maar ze komen vanaf nu wel op onbekend terrein. De strijd onderin heeft een andere dynamiek dan de strijd bovenaan.”

Bij Anderlecht is de perceptie anders. “Ik heb nog altijd het gevoel dat er bij Anderlecht vooral naar boven wordt gekeken, naar play-off 2. Het idee is dat ze met een goede reeks snel terug onder de mensen staan.”