Goots doet straffe uitspraak over Van Bommel: "Veel fans zullen het met mij eens zijn"

Mark van Bommel is aan zijn laatste wedstrijden bij Antwerp bezig. Voor analist Patrick Goots kan de loftrompet niet groot genoeg zijn voor wat de Nederlander in zijn twee jaar bij The Great Old gepresteerd heeft.

Goots ziet dat zijn nalatenschap niet afhangt van de bekerfinale van donderdag. "De poort waardoor hij de Bosuil verlaat zal niet groter of kleiner zijn afhankelijk van winst of verlies”, aldus Goots in GvA. “Voor mij gaat hij sowieso langs de grote poort naar buiten. Veel supporters zullen het met mij eens zijn, al zou een tweede beker echt het summum betekenen. Hoe dan ook is Van Bommel een van de grootste trainers uit de Antwerpse geschiedenis.” Zijn opvolger zal nog lang de schaduw van Van Bommel over zich voelen hangen. "Ik verwacht dat de kandidaturen al aan de lopende band binnensijpelen bij Sven Jaecques. Antwerp moet nu het juiste profiel vinden. Een type Van Bommel? Waarom niet. Het moet vooral iemand zijn wiens voetbal aansluit bij het karakter van de Bosuil.” Vrije val? Die nieuwe trainer zal ook met hindernissen af te rekenen hebben. Dezelfde als diegene die Van Bommel ervaarde dit seizoen. "Van bij het begin zullen er duidelijke afspraken moeten gemaakt worden over hoeveel budget er naar versterkingen kan gaan. Het zal mij ook benieuwen of die andere Marc, Marc Overmars, wel aan boord blijft nu hij nog tot en met november een schorsing uitzit.” De grote vraag is of Antwerp zich kan handhaven aan de top. “De vrije val van Standard heeft aangetoond hoe groot het verval kan zijn. Zo'n vaart zal het met Antwerp, dankzij de steun van voorzitter Paul Gheysens, gelukkig niet lopen, al is het sowieso moeilijker om aan de top te blijven dan er te geraken."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (05/05).